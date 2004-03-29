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29марта
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Партизаны боролись с интервентами: история Приамурья

Партизаны боролись с интервентами: история Приамурья
cont.ws

1919 год. В Приамурье продолжалась борьба с японскими интервентами и их пособниками – белогвардейцами; у противоборствующих сторон были и победы, и неудачи, от которых страдало местное население. 29 марта штаб партизанской армии, расположившийся в селе Натальино, принял решение о роспуске своего войска и о продолжении борьбы отдельными отрядами.

29марта 1926 года состоялась первая Зейская окружная конференция ВКП(б). Один из решённых вопросов – избрание окружного комитета партии.

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29 марта 1949 года на заседании бюро обкома ВКП(б) утвердили комплекс мероприятий, которые должны были улучшить использование на производстве выпускников ремесленных училищ и школ ФЗО.

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29 марта 1951 года закрылась II сессия третьего созыва областного Совета депутатов трудящихся. Были рассмотрены вопросы о выполнении наказов избирателей, об исполнении бюджета за прошедший год, также утверждён бюджет на 1951-й: по доходам – 281 290 тысяч рублей, по расходам – 271 221 тысяча рублей, на просвещение – 130 417 тысяч рублей, на здравоохранение – 65 608 тысяч рублей, на социальное обеспечение – 4 993 тысячи рублей.

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1960 год. 40 молодых людей отправились из Зеи в село Сиан поднимать колхоз «Знамя Коммуны». За 11 дней до этого, после прошедшего в городском Доме культуры митинга, в село Амуро-Балтийск уехал десант из 36 комсомольцев.

***

В этот день в 2004 году случилась трагедия в селе Восточное Октябрьского района: четверо студентов погибли под колесами поезда. Погибшие, два юноши 1981 и 1983 года рождения и две девушки 1985 и 1987 года рождения, были студентами Дальневосточного аграрного университета. Молодые люди неожиданно появились на железнодорожном полотне перед товарным поездом, попытки затормозить состав не привели к успеху.

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2006 год. На несколько часов без вещания Первого канала, канала «Россия» и СТС остались жители Амурской области. 29 марта, около 9:40 по местному времени, пропал сигнал со спутника, с которого шло вещание каналов на восточную часть России. Со спутником была потеряна связь. Жители отдалённых районов, в частности, Зеи, вдобавок остались без сотовой связи, которая тоже обеспечивалась с этого спутника.

***

«Не позволим отнять право на жилище!» – с таким лозунгом 29 марта 2010 года в Благовещенске вышли сотни (по разным оценкам, от 500 до 1 500) людей. Митинг провели дольщики и вкладчики ООО «Россия». Многие были в отчаянии: они месяцами находились в неведении – смогут ли вернуть свои деньги. Нелестные отзывы звучали не только в адрес директора строительной компании, но и в адрес власти. Перерастание митинга в политический было одним из главных опасений властей.

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2012 год. В воинской части под Белогорском, где геройски погиб майор Сергей Солнечников, работали представители военных структур из Хабаровска и Москвы. Специалисты расследовали обстоятельства трагедии. Сергей Солнечников родился в Волгограде. Окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи (КВВКУС). В части № 53790 служил с 2004 года. Во время выполнения упражнения по метанию гранат на учениях майор находился рядом с солдатом-срочником. Военнослужащий метнул гранату, она попала в бруствер окопа. На принятие решения у командира батальона Сергея Солнечникова было всего четыре, максимум пять секунд. Он заслонил собой солдата и спас ему жизнь.

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#жизнь #история

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Комментарии
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  • Е.Петров

    Е.Петров
    2 часа назад

    АмурИнфо опять цитирует большевистско-коммунистические агитки: «1919 год. В Приамурье продолжалась борьба с японскими интервентами и их пособниками – белогвардейцами».

    «Белогвардейцы» - это, вообще-то, Русская Армия, которая под нынешним российским флагом (триколором) и при погонах, верные присяге защищала Россию от тогдашних майданутых ультра-радикалов ( под руководством прибывших из-за рубежа гонцов, типа бандита, выходца из Украины Абрама Тобенсона – «председателя Дальсовнаркома», примчавшегося на Дальний Восток из США свергать в России законную власть)! И японцы не являлись «интервентами», коль они лишь тогда оказывали согласованное содействие Русской Армии в противостоянии с революционной заразой, пришедшей с русского майдана 1917 года….

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Е.П.

    Ичо?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Е.Петров

    И японцы не являлись «интервентами», ….



    о как! приплыли....

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    ага! миротворцы,пблин.только руки у них по локоть в крови были.учите историю, гр. петров,в каждом посёлке они отметились. а расстрелы мирных жителей за что?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    эти макаки могут только со слабым противником воевать или вообще с безоружными жителями(нанкинская резня, например),а столкнувшись с сильной армией сдаются и разбегаются.

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