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В Благовещенске случилась первая в этом году авария с мотоциклом

В Благовещенске случилась первая в этом году авария с мотоциклом

В Благовещенске 28 марта вечером случилась авария с участием мотоцикла. Это первое ДТП с мотоциклом в областном центре с начала года. Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель автомобиля, который не пропустил двухколесный транспорт.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», происшествие случилось в районе КПП. Мотоцикл двигался по главной улице Шимановского от Гражданской в сторону Магистральной. Toyota Fielder ехала по второстепенной Мостовой от 50-летия Октября в сторону Театральной. На нерегулируемом перекрестке Мостовая – Шимановского они и столкнулись – автомобиль не уступил дорогу мотоциклу.

В итоге водитель «филдера» не пострадал, а мотоциклист ударился ногой. Но скорую помощь участники ДТП вызывать не стали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • dronns

    dronns
    55 минут назад

    летел сто пудов!!! вообще пора запретить эти мотики

  • dronns

    dronns
    54 минуты назад

    летел сто пудов!!! вообще пора запретить эти мотики

  • виталя1979

    виталя1979
    47 минут назад

    о а я его под вечер с еще одним катающимся видел...чтото типа классического моцыка - типа хонды CB

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    dronns

    летел сто пудов!!! вообще пора запретить эти мотики



    Самолёты тоже иногда встречаются, и поезда тоже...

    Запретить?

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