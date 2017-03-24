В Благовещенске случилась первая в этом году авария с мотоциклом

В Благовещенске 28 марта вечером случилась авария с участием мотоцикла. Это первое ДТП с мотоциклом в областном центре с начала года. Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель автомобиля, который не пропустил двухколесный транспорт.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», происшествие случилось в районе КПП. Мотоцикл двигался по главной улице Шимановского от Гражданской в сторону Магистральной. Toyota Fielder ехала по второстепенной Мостовой от 50-летия Октября в сторону Театральной. На нерегулируемом перекрестке Мостовая – Шимановского они и столкнулись – автомобиль не уступил дорогу мотоциклу.

В итоге водитель «филдера» не пострадал, а мотоциклист ударился ногой. Но скорую помощь участники ДТП вызывать не стали.

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