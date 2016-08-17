Очищать ливневки в Благовещенске начали раньше

В Благовещенске очищают ливневки. Из-за теплой погоды в этом году работы начали проводить раньше. До мая сотрудникам ГСТК нужно подготовить к лету 78 километров ливневой канализации.

Без работы ливневщиков летом город утонет. Чтобы этого не случилось, ливневки расконсервируют. Нынешней весной приступили к работе уже в середине, а не в конце марта, как прошлом году. Снега уже нет, да и температура подходящая.

Даже под брезентом ливневка полна мусора. Чтобы его убрать, бригаде приходится как следует попотеть. Одна решетка весит несколько десятков килограммов. Замерзший мусор приходится долбить. В день рабочие вычищают около сотни городских ливневок.

«Плохо тает, все замерзает, листвы полно внутри. Солнечная сторона еще ничего, более-менее. А здесь тень постоянная. Полчаса, может, 20 минут чистят, по-разному. Бывает и минут 10-15», – рассказал рабочий Алексей Воротынцев.

На этом работа не заканчивается. Через несколько дней очищенные ливневки пропарят, горячей водой удалят оставшийся мусор.

Несколько иные методы сотрудники ГСТК применяют при очистке дорожных колодцев глубиной до шести метров. Их в городе более двухсот.

«Тут существует у нас два способа – один механизированный, другой – ручной. При ручном способе мы открываем, дорожные рабочие туда спускаются, вычищают все лопатами, ведрами. И подается наверх. А механизированный способ – это приезжает у нас машина прочистная. Вся эта грязь собирается. Как насос откачает, все вывозится на полигон», – сказал мастер по содержанию ливневой канализации Алексей Кошман.

Кстати, в этом году городские власти обустроят в Благовещенске новые ливневки. Их сделают там, где жители чаще всего жалуются на подтопление, – на улицах Загородной, Театральной и Чайковского.

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