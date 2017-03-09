Полиция проверит информацию о драке школьниц в Райчихинске

Амурские полицейские проверяют информацию, размещенную в СМИ, о том, что в одной из школ Райчихинска подрались две ученицы. Стражи порядка установили личности участниц конфликта, а также личность девочки, которая снимала инцидент на видео и распространила запись в Интернете.

«При опросе несовершеннолетних и их законных представителей выяснилось, что после конфликта девочки примирились друг с другом и претензий по факту причинения побоев не имеют, заявление в полицию подавать не желают», – сообщает амурское управление МВД.

Сотрудники полиции в Райчихинске провели профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями. Проверка продолжается, по её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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