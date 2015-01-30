В Белогорске работник депо лишился свободы на 10 лет за убийство замначальника

Белогорский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Мужчина работал слесарем в вагонном эксплуатационном депо. Из-за того, что замначальника депо по кадрам отказал ему в переводе на другую должность, работник решился на убийство.

29января 2015 года около 7 часов утра мужчина, зная, что заместитель начальника в это время ходит пешком на работу, взял с собой неустановленный следствием предмет, догнал потерпевшего на улице Кирова недалеко от его дома и нанес ему не менее 7 ударов. Человек получил открытую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался на месте. Вину в совершении преступления мужчина не признал.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу дочери убитого расходы на погребение в сумме 130 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Преступник и его защитник не согласились с приговором суда, и обжаловали его в Амурский областной суд. В своих апелляционных жалобах они просили суд об отмене приговора.

24 марта 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев жалобы, не нашла оснований для их удовлетворения. В приговор внесено незначительное изменение, касающееся вопроса о судьбе вещественных доказательств, в остальной части же он оставлен без изменения, сообщает прокуратура Амурской области.

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