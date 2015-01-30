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Сегодня, 19:16 2

В Белогорске работник депо лишился свободы на 10 лет за убийство замначальника

Белогорский городской суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Мужчина работал слесарем в вагонном эксплуатационном депо. Из-за того, что замначальника депо по кадрам отказал ему в переводе на другую должность, работник решился на убийство.

29января 2015 года около 7 часов утра мужчина, зная, что заместитель начальника в это время ходит пешком на работу, взял с собой неустановленный следствием предмет, догнал потерпевшего на улице Кирова недалеко от его дома и нанес ему не менее 7 ударов. Человек получил открытую черепно-мозговую травму, в результате которой скончался на месте. Вину в совершении преступления мужчина не признал.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу дочери убитого расходы на погребение в сумме 130 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Преступник и его защитник не согласились с приговором суда, и обжаловали его в Амурский областной суд. В своих апелляционных жалобах они просили суд об отмене приговора.

24 марта 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев жалобы, не нашла оснований для их удовлетворения. В приговор внесено незначительное изменение, касающееся вопроса о судьбе вещественных доказательств, в остальной части же он оставлен без изменения, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #Белогорск

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    А ничего, что этот убиенный брал взятки за приём на работу и не малые? Люди брали деньги в кредит, что бы получить работу. Убиенный, пусть ему земля будет стекловатой, деньги брал, а работу не предоставлял. Причём сомнительно, что действовал он один. Надо было расшевелить весь этот клубок, ведь его сообщники работают там до сих пор. Не факт, что убил именно тот, кого посадили. Как - то странно, что и орудие убийства с кровью потерпевшего нашли у него дома. очень похоже на подставу. Власть не наказывает, вот и устраивают самосуд. О взятках знал весь город, только не знала прокуратура. Если бы эту сволочь осудили по закону, то остался бы жив.

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    нормально так получается , начальник ДЕПО наверняка в теме ....

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