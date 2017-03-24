Одна авария, пять пострадавших машин: в Благовещенске произошло ДТП (фото)

В Благовещенске вечером 28 марта произошло ДТП в районе здания № 27 по улице Шимановского. Участниками аварии стали сразу шесть машин. Четыре автомобиля были припаркованы вдоль дороги, а два других не поделили проезжую часть, в результате чего один из них выехал на парковку. Повреждения получили пять из шести автомобилей.

По словам водителя Toyota Sprinter, он двигался по улице Шимановского в сторону Зейской от Амурской за Toyota Mark II. В какой-то момент «спринтер» выехал на встречную полосу, обгоняя «марка». Затем он вернулся на свою полосу, тем самым подрезав «марк», водитель которого, уходя от столкновения, крутанул руль вправо.

В результате «марк» выехал на парковку, где друг за другом стояли Honda Inspire, Toyota Crown Majesta, Toyota Crown и Nissan Tiida. Из людей в аварии никто не пострадал, в припаркованных машинах на момент ДТП не было ни водителей, ни пассажиров. У автомобилей, судя по фотографиям, серьезные повреждения. При этом виновник ДТП Toyota Sprinter не пострадал.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», почти все автомобили-участники аварии не так давно были замечены в другом ДТП.

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