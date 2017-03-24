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Одна авария, пять пострадавших машин: в Благовещенске произошло ДТП (фото)

Одна авария, пять пострадавших машин: в Благовещенске произошло ДТП (фото)

В Благовещенске вечером 28 марта произошло ДТП в районе здания № 27 по улице Шимановского. Участниками аварии стали сразу шесть машин. Четыре автомобиля были припаркованы вдоль дороги, а два других не поделили проезжую часть, в результате чего один из них выехал на парковку. Повреждения получили пять из шести автомобилей.

По словам водителя Toyota Sprinter, он двигался по улице Шимановского в сторону Зейской от Амурской за Toyota Mark II. В какой-то момент «спринтер» выехал на встречную полосу, обгоняя «марка». Затем он вернулся на свою полосу, тем самым подрезав «марк», водитель которого, уходя от столкновения, крутанул руль вправо.

В результате «марк» выехал на парковку, где друг за другом стояли Honda Inspire, Toyota Crown Majesta, Toyota Crown и Nissan Tiida. Из людей в аварии никто не пострадал, в припаркованных машинах на момент ДТП не было ни водителей, ни пассажиров. У автомобилей, судя по фотографиям, серьезные повреждения. При этом виновник ДТП Toyota Sprinter не пострадал.

Как рассказал корреспондент ИА «Сканер», почти все автомобили-участники аварии не так давно были замечены в другом ДТП.

Просмотров всего: 2300

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    Это тот самый Марк без задних стоек?

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    ну все,теперь ему не хватит со всеми рассчитаться.

  • Калипсо

    Калипсо
    2 часа назад

    Ага... И совершенно случайно их сегодня там так расставили. Думаю, люди, которые там работают, с самого утра обратили внимание на этот "паровозик". Там парковочных карман и обычно там паркуются наискось, а этих как специально расставили.

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    На разводняк страховых компаний попахивает

  • BS28RUS

    BS28RUS
    2 часа назад

    У маджесты багажник в смятку, а у Интегры даже зазоры на капоте ровные))))

  • BS28RUS

    BS28RUS
    2 часа назад

    Инспайр)

  • Калипсо

    Калипсо
    2 часа назад

    На соседних ресурсах пишут, что ВСЕ эти автомобили недавно были замечены в ДТП. Совершенно случайно.

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    2 часа назад

    подстава чистой воды, даже не стесняются пачками машины втюхивать

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Недавно были в ДТП? Крутанул руль, подрезал (виновник цел, не стал скрываться) кто то явно хочет погреть руки на страховой. Кто из аварийных комиссаров затеял это авто-пати?

  • Калипсо

    Калипсо
    1 час назад

    Была такая мысль... Как уж очень внаглую сделано.

  • Калипсо

    Калипсо
    1 час назад

    Машинки с утра все стояли с повреждениями. Видимо от предыдущих ДТП

    .

  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    Подстава 100%. У крауна жопа в смятку, а у маджесты даже бампер не слетел с креплений, капот не сложило и решетку не сломало. Тоже самое с инспайером.

    Только в моем подъезде живет двое подставщиков, один начинал 3 года назад с одного корча, а сейчас уже машин двадцать и колотит их по очереди. Мутят и подставщики и комиссары. Один якобы рядовой сотрудник аваркома на этой теме трех этажный котедж построил. Где ОБЭП, где СБ страховых компаний?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    EvgenZПодстава 100%. У крауна жопа в смятку, а у маджесты даже бампер не слетел с креплений, капот не сложило и решетку не сломало. Тоже самое с инспайером.

    Только в моем подъезде живет двое подставщиков, один начинал 3 года назад с одного корча, а сейчас уже машин двадцать и колотит их по очереди. Мутят и подставщики и комиссары. Один якобы рядовой сотрудник аваркома на этой теме трех этажный котедж построил. Где ОБЭП, где СБ страховых компаний?


    Красавчики у тебя соседи. Аплодирую стоя

  • Джино

    Джино
    1 час назад

    100 % подстава , совсем нюх потеряли собаки серые .

  • АлексНик

    АлексНик
    12 минут назад

    Вы бы видели как они ржали после столкновения (вместо шока или испуга, как это бывает со многими после дтп), как пожилые люди говорили: сами чуть не убились, машины покалечили, а им смешно и весело. Причем люди из спринтера и марка веселились. Лишь одной хозяйке Тииды не до смеха было. Просто сразу в голову не пришло, что это подстава. Но как это доказать? За марком шло два авто, почему они не остановились? не понятно. Может у них было видео с регистратора...

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