Директор белогорской спортшколы уволился после обряда освящения школы

В детско-юношеской спортивной школе «Белогорец» произошли кадровые изменения. 28 марта директор школы Станислав Калтушкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как пояснили в городском управлении по физической культуре и спорту, решение он принял после обнародования в СМИ информации о проведении в учреждении обряда освящения.

По словам директора, тренерский состав школы принял решение об окроплении помещений коллективно и попросил священнослужителей сделать это без афиширования, заплатив за услугу из личных средств 5 тысяч рублей. Действо происходило 24 марта в обеденное время, когда воспитанников школы в здании не было.

«Я ознакомлен с ситуацией. Решение, которое принял директор школы, мне понятно – в детской спортивной школе надо развивать футбол, а бесов надо изгонять из головы», – прокомментировал ситуацию глава Белогорска Станислав Мелюков.

Детско-юношеская спортивная школа «Белогорец» создана в апреле 2012 года по инициативе Станислава Мелюкова. В течение трех лет она располагалась на 20 квадратных метрах административного здания стадиона «Амурсельмаш». Своего спортивного зала у школы не было. В зимний период тренировочный процесс приходилось организовывать на базе городских образовательных организаций.

В ноябре 2015 года ДЮСШ «Белогорец» переехала в новое здание. Белогорску из областной собственности был передан имущественный комплекс бывшего ПУ № 12. Одно из зданий и стало основой спортивной базы для школы футбола. Здесь появились спортзал, тренерская, кабинет руководителя, два санузла, две раздевалки, тренажерный зал и подсобные помещения.

В 2016 году часть помещений отремонтировали. На 2017 год был запланирован ремонт спортзала. В школе обучаются футболу более 400 воспитанников.

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#Белогорск #образование #религия

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