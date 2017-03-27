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Сегодня, 18:11 18

Директор белогорской спортшколы уволился после обряда освящения школы

В детско-юношеской спортивной школе «Белогорец» произошли кадровые изменения. 28 марта директор школы Станислав Калтушкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как пояснили в городском управлении по физической культуре и спорту, решение он принял после обнародования в СМИ информации о проведении в учреждении обряда освящения.

По словам директора, тренерский состав школы принял решение об окроплении помещений коллективно и попросил священнослужителей сделать это без афиширования, заплатив за услугу из личных средств 5 тысяч рублей. Действо происходило 24 марта в обеденное время, когда воспитанников школы в здании не было.

«Я ознакомлен с ситуацией. Решение, которое принял директор школы, мне понятно – в детской спортивной школе надо развивать футбол, а бесов надо изгонять из головы», – прокомментировал ситуацию глава Белогорска Станислав Мелюков.

Детско-юношеская спортивная школа «Белогорец» создана в апреле 2012 года по инициативе Станислава Мелюкова. В течение трех лет она располагалась на 20 квадратных метрах административного здания стадиона «Амурсельмаш». Своего спортивного зала у школы не было. В зимний период тренировочный процесс приходилось организовывать на базе городских образовательных организаций.

В ноябре 2015 года ДЮСШ «Белогорец» переехала в новое здание. Белогорску из областной собственности был передан имущественный комплекс бывшего ПУ № 12. Одно из зданий и стало основой спортивной базы для школы футбола. Здесь появились спортзал, тренерская, кабинет руководителя, два санузла, две раздевалки, тренажерный зал и подсобные помещения.

В 2016 году часть помещений отремонтировали. На 2017 год был запланирован ремонт спортзала. В школе обучаются футболу более 400 воспитанников.

Просмотров всего: 1543

#Белогорск #образование #религия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    В чём проблема то?

  • Гришин

    Гришин
    3 часа назад

    Освятили бы нашу администрацию, может быть там бы тоже разбежались все.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Там уже экзорциста пора вызывать )))

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Администрацию уже освящать бесполезно - не поможет. Там на совести каждого, если она у них вообще есть, столько грехов... А директор зря уволился. У нас свобода вероисповедания, и ничего крамольного он не совершил.

  • romaks

    romaks
    2 часа назад

    оскорбить-то нынче можно только верующих, атеистов нельзя.

  • Валерьянка

    Валерьянка
    1 час назад

    Изгнание бесов?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Ушли

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, когда в Благе перекрестки освятили, гайцы тоже скидывались?

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    full

    Интересно, когда в Благе перекрестки освятили, гайцы тоже скидывались?



    А потом по собственному ушли))

    Директора жаль. Без разрешения администрации сделал, нарушение, видимо Устава образовательной организации

  • ay

    ay
    1 час назад

    Мне интересно, нахрена люди пишут "по собственному", когда сами не хотят увольняться? Конформисты фиговы.

  • full

    full
    1 час назад

    Соната

    full

    Интересно, когда в Благе перекрестки освятили, гайцы тоже скидывались?



    А потом по собственному ушли))

    Директора жаль. Без разрешения администрации сделал, нарушение, видимо Устава образовательной организации



    А мне его не жаль. Я бы выгнал всех этих тренеров, которые свою работу перекладывают на бога.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Выгнали не тренеров. А кадровая проблема, думаю, велика, так что пойдешь на поводу у кадров))))

  • full

    full
    1 час назад

    Соната

    Выгнали не тренеров. А кадровая проблема, думаю, велика, так что пойдешь на поводу у кадров))))



    Дебилов нужно гнать с работы. Иначе никак.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Не позволят эти же власти белогорска. Директор в ножницах оказался, думаю

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    В 2004 году священник освящал прорабский пункт СМП-174 в Белогорске. Что-то Поздеев не уволился и Ходунову было как-то всё равно. Бред какой-то.

    Стасик, ты не прав.

  • Riddick

    Riddick
    42 минуты назад

    Tуман

    и Ходунову было как-то всё равно.



    Ну да, согласен, Ходунову и сам Белогорск вообще похрену был. Не?

  • Соната

    Соната
    40 минут назад

    Это ж Белогорск

    И этим все сказано

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад

    Gelo

    В чём проблема то?



    Беса изгнали!

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