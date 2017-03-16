В Приамурье танк разрушил двор жилого дома (фото, видео)

Во вторник, 28 марта, в селе Новоалексеевка Завитинского района произошел инцидент с участием военных. Мимо одного из частных домов села проследовала колонна танков, и один из них заехал на придомовую территорию. Танк разрушил забор, некоторые постройки во дворе и задавил хозяйского пса.

О происшествии ИА «Амур.инфо» рассказала Вероника, чьи родители живут в этом доме. «Это угловой дом, около кладбища. Там всегда ездят танки – из Екатеринославки на стрельбища», – говорит женщина.

Танкист снес на расстоянии 2-3 метров от дома столб линии электропередачи, свалил беседку во дворе, проехал по новому забору. Также он раздавил будку, где находилась на привязи хозяйская охотничья собака. Животное погибло. Завалились и две сосны, что росли во дворе. Совершив этот маневр, военный проехал по тому же пути обратно.

На место происшествия прибыли полицейские и представители военных. Также здесь работают электрики – восстанавливают линию электропередачи.

«У меня двое детей, мальчики пяти и восьми лет. Они всегда там, у бабушки в деревне, тем более сейчас каникулы. И сегодня как бог отвел – хотела их отправить погулять к бабе и деду», – отмечает Вероника.

«Как-то надо с этим бороться, предоставлять им объездные пути. Постоянно по нашей улице ездят, с большой скоростью. Даже ночью, без света. Улица у нас узенькая, людей много. Их счастье, что никого не придавило», – говорит мать Вероники Елена Владимировна.

Женщина рассказывает, что такой случай произошел не впервые. Лет восемь назад военная техника подавила коров.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в Восточный военный округ. Там обещали предоставить информацию позже.

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