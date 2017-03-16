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В Приамурье танк разрушил двор жилого дома (фото, видео)

В Приамурье танк разрушил двор жилого дома (фото, видео)

Во вторник, 28 марта, в селе Новоалексеевка Завитинского района произошел инцидент с участием военных. Мимо одного из частных домов села проследовала колонна танков, и один из них заехал на придомовую территорию. Танк разрушил забор, некоторые постройки во дворе и задавил хозяйского пса.

О происшествии ИА «Амур.инфо» рассказала Вероника, чьи родители живут в этом доме. «Это угловой дом, около кладбища. Там всегда ездят танки – из Екатеринославки на стрельбища», – говорит женщина.

Танкист снес на расстоянии 2-3 метров от дома столб линии электропередачи, свалил беседку во дворе, проехал по новому забору. Также он раздавил будку, где находилась на привязи хозяйская охотничья собака. Животное погибло. Завалились и две сосны, что росли во дворе. Совершив этот маневр, военный проехал по тому же пути обратно.

На место происшествия прибыли полицейские и представители военных. Также здесь работают электрики – восстанавливают линию электропередачи.

«У меня двое детей, мальчики пяти и восьми лет. Они всегда там, у бабушки в деревне, тем более сейчас каникулы. И сегодня как бог отвел – хотела их отправить погулять к бабе и деду», – отмечает Вероника.

«Как-то надо с этим бороться, предоставлять им объездные пути. Постоянно по нашей улице ездят, с большой скоростью. Даже ночью, без света. Улица у нас узенькая, людей много. Их счастье, что никого не придавило», – говорит мать Вероники Елена Владимировна.

Женщина рассказывает, что такой случай произошел не впервые. Лет восемь назад военная техника подавила коров.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в Восточный военный округ. Там обещали предоставить информацию позже.

Просмотров всего: 2572

#военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    кошмар какой-то

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Дибил криворукий, под танк его пусть покладут на следующих стрельбах. Собаку жалко

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    3.2

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Наши вояки действуют по принципу - бей своих, чтобы чужие боялись

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Признавайтесь, кто киллера для бедного песика заказал?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Военные востановят, собачку вернут.Учится та как-то нужно.На дорогах каждый день авто бьются, есть и погибшие.А тут раз в столетие забор снес.Моему деду на сенакосе танк стог сена разнес, так по приказу командира дивизии полк солдат в ручную три скирды нарвали сена.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    КсанычВоенные востановят, собачку вернут.Учится та как-то нужно.На дорогах каждый день авто бьются, есть и погибшие.А тут раз в столетие забор снес.Моему деду на сенакосе танк стог сена разнес, так по приказу командира дивизии полк солдат в ручную три скирды нарвали сена.


    Собаку то как вернут? Белогорский уволевшийся директор воскресит?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Командующий округа прикажет, не только собачку вернут.Приказ в аримии чудеса творит.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Свободу попугаям!

    Ксаныч

    Военные востановят, собачку вернут.Учится та как-то нужно.На дорогах каждый день авто бьются, есть и погибшие.А тут раз в столетие забор снес.Моему деду на сенакосе танк стог сена разнес, так по приказу командира дивизии полк солдат в ручную три скирды нарвали сена.



    Собаку то как вернут? Белогорский уволевшийся директор воскресит?


    Собаке - посмертно Героя РФ.

    Остальное пусть за собаку и разруху высуживают компенсацию у МО РФ.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Ксаныч

    Командующий округа прикажет, не только собачку вернут.Приказ в аримии чудеса творит.



    http://www.vrn.kp.ru/daily/26639.7/3657806/

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    И смех, и грех. Собакена жалко.

    Фраза, что ЕМУ повезло, что никого не задавил, развеселила.

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Сам факт езды бронетехники по дорогам общего пользования в населенном пункте ужасен. Этого просто не должно быть вообще . Если другой дороги просто нет, то данная техника должна перемещаться на автотрейлере при сопровождении сотрудников ВАИ или ГБДД . И для перемещения такого не габаритного груза по дорогам общего пользованияиеще необходимо получить спецразрешение . При таком походе и заборы будут целы и собаки живы .

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    vertex
    Свободу попугаям!

    Ксаныч

    Военные востановят, собачку вернут.Учится та как-то нужно.На дорогах каждый день авто бьются, есть и погибшие.А тут раз в столетие забор снес.Моему деду на сенакосе танк стог сена разнес, так по приказу командира дивизии полк солдат в ручную три скирды нарвали сена.



    Собаку то как вернут? Белогорский уволевшийся директор воскресит?


    Собаке - посмертно Героя РФ.

    Остальное пусть за собаку и разруху высуживают компенсацию у МО РФ.


    Ты язык то поприкуси, или ты юродивый?

    Не трепи звание Героев понапрасну...

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Nebo

    Сам факт езды бронетехники по дорогам общего пользования в населенном пункте ужасен. Этого просто не должно быть вообще . Если другой дороги просто нет, то данная техника должна перемещаться на автотрейлере при сопровождении сотрудников ВАИ или ГБДД . И для перемещения такого не габаритного груза по дорогам общего пользованияиеще необходимо получить спецразрешение .



    Приблизительно вот так.

  • Moonlight

    Moonlight
    1 час назад

    Нда,какой он нафиг танкист ;)

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    57 минут назад

    Защитнички.В бога душу.....

  • dronns

    dronns
    56 минут назад

    бухие, надо в суд, только так!!!

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    44 минуты назад

    Это ж военные.....мозга нет

  • Соната

    Соната
    37 минут назад

    Ксаныч

    Военные востановят, собачку вернут.Учится та как-то нужно.На дорогах каждый день авто бьются, есть и погибшие.А тут раз в столетие забор снес.Моему деду на сенакосе танк стог сена разнес, так по приказу командира дивизии полк солдат в ручную три скирды нарвали сена.



    Хорошо, что деда не раздавили

    А то написали бы Вам - вернут, как Вы про собаку

    С припиской - учиться-то как-то нужно

  • Алекс К

    Алекс К
    34 минуты назад

    самая придурошная армия,наверное.

    каждый месяц ктото погибает ,срочники,контрактники,каждые сколько то там времени ДТП с участием горе-вояк.

    это хорошо что по двору никто не бегал,детки снеговика какого не лепили,с собачкой не играли, повезло что родня в беседке день Рождения не справляла, а то какойнить урод с тремя классами образования и небольшой судимостью не порешал в мирное время мирных людей!

  • DrDimon

    DrDimon
    33 минуты назад

    Алекс К

    самая придурошная армия,наверное.



    Так наверное? Или точно?



    каждый месяц ктото погибает



    Сколько погибло в феврале?

  • Victrix

    Victrix
    28 минут назад

    Соната

    Ксаныч

    Военные востановят, собачку вернут.Учится та как-то нужно.На дорогах каждый день авто бьются, есть и погибшие.А тут раз в столетие забор снес.Моему деду на сенакосе танк стог сена разнес, так по приказу командира дивизии полк солдат в ручную три скирды нарвали сена.



    Хорошо, что деда не раздавили



    Хорошо, конечно. Но вам-то лишь бы нагадить в комментах. Расскажите-ка сколько бабушек гражданские в асфальт укатали. Начать можете с бывшего министра.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    28 минут назад

    Пса раздавил!!!

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    22 минуты назад

    Собаку жалко. Забор силами провинившегося экипажа восстановят. Даже деревья посадят.

    Сколько живу рядом с военными частями знаю- по дороге на/с полигоны/ов чудят первогодки и выпускники всяких срочных курсов, это типа выпускников автошколы, только машинка у них тяжелее и стреляет.

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Алёна Валентиновна

    Это ж военные.....мозга нет



    Алёна В., сама-то хоть мозгом думаешь?

  • Алекс К

    Алекс К
    15 минут назад

    DrDimon

    Алекс К

    самая придурошная армия,наверное.



    Так наверное? Или точно?



    каждый месяц ктото погибает



    Сколько погибло в феврале?



    https://portamur.ru/news/detail/v-ekaterinoslavke-pokonchil-s-soboy-kontraktnik/

    в феврале

    http://www.amur.info/news/2017/03/21/122384

    в марте.

    а еще про скольких не написали?

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    13 минут назад

    Приехали бы с извинениями, справили б новый забор силами бойцов за пару часов, пса конечно жалко, для села этот зверь очень нужен. Но и его можно было бы заменить (на солдата срочника))) и не было бы кипиша. А сейчас из округа кому-то по звёздам надают)

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    Чхишвабрашван

    Приехали бы с извинениями, справили б новый забор силами бойцов за пару часов, пса конечно жалко, для села этот зверь очень нужен. Но и его можно было бы заменить (на солдата срочника))) и не было бы кипиша. А сейчас из округа кому-то по звёздам надают)



    Именно так и будет.

    Да и компенсация должна быть не маленькая.

  • СВС

    СВС
    5 минут назад

    Ущерб возместить. Понять и простить.

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