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Учёные: обезьяны поумнели благодаря любви к фруктам

Учёные: обезьяны поумнели благодаря любви к фруктам
Фото: kakprosto.ru

Развить большой мозг далёким предкам человека помогла любовь к фруктам. К такому выводу пришли американские учёные из Нью-Йоркского университета, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Причём дело не в полезных качествах фруктов, поясняют исследование. Причина развития мозга у приматов кроется в том, что фрукты было совсем непросто достать и нашим предкам приходилось задействовать серое вещество.

Учёные проанализировали поведение 140 различных видов приматов, обратив внимание на их рацион и уровень социальной организации. Как показали наблюдения, наибольший размер мозга у тех видов приматов, которые питаются фруктовой диетой. У их дальних родственников, объедающих листья – даже очень крупных, как гориллы – объём мозга оказался намного меньше.

«Фрукты реже встречаются в окружающей среде, их рост зависит от региона и времени года, а чтобы употребить их в пищу, может быть, нужно забраться в труднодоступное место, а потом избавиться от несъедобной кожуры. Все эти факторы могли потребовать у фруктоядных приматов усложнения познавательной функции и большей её гибкости», – рассказал один из авторов исследования Джеймс Хигам.

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#животные #наука #США

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