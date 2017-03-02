Амурские сельхозтоваропроизводители в 2017 году получат почти 474 миллиона рублей

Фото: правительство Амурской области

В Константиновке состоялось очередное заседание областного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса. Первым вопросом стало исполнение ранее принятых решений совета. Также обсуждались меры господдержки сельхозтоваропроизводителей, подготовка к весенним полевым работам и увеличение заработной платы работников АПК.

Особое внимание уделили решению о заключении соглашений о сотрудничестве при использовании автодорог между областным министерством транспорта и строительства и сельхозтоваропроизводителями региона.

По словам заместителя председателя правительства области Владислава Бакуменко, взаимопонимание между амурскими дорожниками и аграриями найдено, составлен проект договора, удовлетворяющий все стороны. Заключено более 90 соглашений. Полностью завершить эту работу планируется к 12 апреля.

Губернатор Амурской области Александр Козлов отметил, что также необходимо наладить работу, направленную на упрощение процедуры отвода карьеров сельхозтоваропроизводителям региона.

«Я попрошу составить перечень хозяйств, которым нужны карьеры. Соответствующее поручение получит министерство природных ресурсов области. Мы должны ускорить прохождение необходимых процедур, чтобы помочь нашим аграриям», – отметил Александр Козлов.

Участники совета также подняли вопрос поддержки малых форм хозяйствования. Губернатор Амурской области отметил, что работу с малыми формами региональному минсельхозу, как и руководству муниципалитетов, необходимо активизировать. Он подчеркнул, что во время объезда территорий области не раз сталкивался с проблемами фермеров, нуждающихся в поддержке. В качестве примера он привел ситуацию в Сковородинском районе. Там фермеру необходима поддержка для организации молочного производства.

«Сковородинский район очень отдален от Благовещенска. Если мы окажем поддержку, то в муниципалитете всегда будет свое свежее молоко», – подчеркнул Александр Козлов.

Глава региона отметил важность поднятого вопроса и предложил на следующем заседании совета детально разобраться в том, как в районах области осуществляется работа по поддержке малых форм хозяйствования.

О подготовке к весенним полевым работам рассказал замминистра сельского хозяйства области Владимир Гутник. По его словам, в 2017 году вся посевная площадь составит 1 241 тысячу гектаров, что выше уровня 2016 года на 27 тысяч. Посевы сои разместятся на площади 920 тысяч гектаров, увеличение посевной площади планируется на 26 тысяч гектаров.

Под посев 2017 года засыпано 53 тысячи тонн семян зерновых культур, что составляет 110 % от потребности, семян сои засыпано 100 тысяч тонн (100 %). В посевной кампании этого года будет задействовано 3 500 тракторов, 1 600 сеялок и посевных комплексов, 2 500 почвообрабатывающих машин и другая техника и оборудование.

И. о. министра сельского хозяйства региона Андрей Таран доложил о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей области в 2017 году.

В этом году сельхозтоваропроизводителям области будет направлено из средств областного бюджета 473,9 миллиона рублей, в том числе субсидии юридическим лицам – 438,9 миллиона рублей, на мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий – 19,3 миллиона рублей, по поддержке молодым специалистам – 9,98 миллиона рублей и прочим мероприятиям – 5,7 миллиона рублей.

Планируется привлечь из средств федерального бюджета 1 193,3 миллиона рублей, в том числе 235,7 миллиона рублей – это субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке под 5 %.

Он подчеркнул, что в 2017 году Приамурье получит значительно более крупные суммы субсидий по краткосрочным и инвестиционным кредитам для сельхозтоваропроизводителей. По краткосрочным кредитам будет получено около 320 миллионов рублей (в 2016 году было получено около 180 миллионов), а по инвестиционным кредитам – более 330 миллионов (в 2016 году было получено около 180 миллионов).

С вопросом о мерах господдержки научно-исследовательской деятельности ДальГАУ выступил ректор вуза Павел Тихончук. Он отметил, что сегодня сложились неблагоприятные условия для проведения научно-исследовательских работ в аграрных вузах страны.

«Тем не менее считаем, что научно-исследовательская деятельность является приоритетной и во многом определяющей перспективы вуза», – отметил Павел Тихончук.

Он рассказал о том, что университетом завершена работа над справочником «Система земледелия Амурской области», книга издана. Вуз готов разработать и опубликовать такие издания, как система животноводства, справочник по ветеринарии, система технологий и машин, справочник по планированию агропромышленного производства. Однако в этом вопросе университету будет необходима господдержка.

Заместитель председателя правительства области Владислав Бакуменко отметил, что книга «Системы животноводства Амурской области» будет полезна амурским сельхозтоваропроизводителям, и пообещал поддержать вуз в издании научного труда.

Также было отмечено, что университет имеет возможность готовить специалистов-дорожников, которым сейчас приходится проходить обучение в Хабаровске. По словам Павла Тихончука, вопросы лицензирования и аккредитации будут решены. Открытым остается вопрос бюджетных мест, ведь Минобрнауки РФ сегодня считает эту деятельность непрофильной для аграрного вуза.

Александр Козлов отметил, что вопрос попробуют решить в рамках Всероссийского демографического форума, который пройдет именно в Приамурье.

Был рассмотрен вопрос о мерах по увеличению заработной платы работников АПК. Как рассказал Андрей Таран, одним из условий в правилах по предоставлению субсидий является «выплата среднемесячной номинальной заработной платы в прошедшем году не ниже уровня среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства, сложившегося по области в году, предшествующем прошедшему году».

Это условие в Приамурье выполняется. В 2012 году рост к предыдущему году составил 14,2 % (14 162,3), в 2013 – рост 8,8 % (15 406,8), в 2014 – рост 13,9 % (17 547,4), в 2015 – рост 35,3 % (23 735,1).

В завершение Александр Козлов обратился к членам совета АПК с просьбой принять участие в работе по борьбе с некачественным алкоголем.

«В Приамурье от внешних факторов (а это в большинстве своем алкоголь) умирает порядка 1 300 человек в год. Если вы знаете нелегальные точки продажи, лиц, виновных в распространении некачественного алкоголя и иной спиртосодержащей продукции бытового назначения, то расскажите об этом, передайте информацию в рамках нашего совета АПК! В наших силах спасти человеческие жизни», – сказал губернатор.

Просмотров всего: 67

#сельское хозяйство

распечатать