Певец Николай Носков госпитализирован в тяжёлом состоянии
Известный российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщили в пресс-службе исполнителя, на данный момент медикам удалось стабилизировать состояние артиста. Об этом пишет РИА Новости.
«По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», – говорится в заявлении пресс-службы. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале «Лапино».
Ближайшие концерты исполнителя запланированы на конец апреля. Будут ли в гастрольный график внесены коррективы, пока неизвестно.
61-летний Носков – пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Он выступал в составе групп «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай», а также выпустил пять сольных альбомов. Последняя пластинка – «Без названия» – вышла в 2012 году.
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