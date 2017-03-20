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Сегодня, 16:11 0

Певец Николай Носков госпитализирован в тяжёлом состоянии

Певец Николай Носков госпитализирован в тяжёлом состоянии
Фото: vokrug.tv

Известный российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжёлом состоянии. Как сообщили в пресс-службе исполнителя, на данный момент медикам удалось стабилизировать состояние артиста. Об этом пишет РИА Новости.

«По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», – говорится в заявлении пресс-службы. Курс интенсивной терапии Носков проводит в клиническом госпитале «Лапино».

Ближайшие концерты исполнителя запланированы на конец апреля. Будут ли в гастрольный график внесены коррективы, пока неизвестно.

61-летний Носков – пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». Он выступал в составе групп «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай», а также выпустил пять сольных альбомов. Последняя пластинка – «Без названия» – вышла в 2012 году.

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#здоровье #музыка #происшествия

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