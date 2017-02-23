Благовещенки уже загорают на набережной Амура

Несмотря на еще прохладную погоду, жители Благовещенска открыли сезон солнечных ванн. Двух загорающих на набережной реки Амур девушек очевидцы заметили во вторник днем, 28 марта.

Две благовещенки расположились неподалеку от воды. Чтобы не лежать на голом бетоне, они подстелили под себя верхнюю одежду и газеты. На девушках только открытые купальники. Как стало известно Амур.инфо, горожанки уже не первый год так рано открывают сезон.

Между тем, по данным синоптиков, сегодня в Благовещенске воздух прогреется максимум до +10 градусов.

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