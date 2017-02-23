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Сегодня, 16:01 18

Благовещенки уже загорают на набережной Амура

Благовещенки уже загорают на набережной Амура

Несмотря на еще прохладную погоду, жители Благовещенска открыли сезон солнечных ванн. Двух загорающих на набережной реки Амур девушек очевидцы заметили во вторник днем, 28 марта.

Две благовещенки расположились неподалеку от воды. Чтобы не лежать на голом бетоне, они подстелили под себя верхнюю одежду и газеты. На девушках только открытые купальники. Как стало известно Амур.инфо, горожанки уже не первый год так рано открывают сезон.

Между тем, по данным синоптиков, сегодня в Благовещенске воздух прогреется максимум до +10 градусов.

Просмотров всего: 3085

#жизнь #отдых

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Идиотов не сеют и не пашут. Они сами рождаются

  • Sileva

    Sileva
    2 часа назад

    А им есть по восемнадцать лет? А то мало-ли.

  • Anarion

    Anarion
    1 час назад

    а Вы у девушек спросили прежде чем их фото выкладывать?

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    закалённые девушки

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    Чет рано сезон открыли, в том году вроде в мае только выползать начали

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад



    а мужики давно уже загорают!

  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    1 час назад

    ржем всем офисом

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    1 час назад

    FoxPlaza

    ржем всем офисом



    А мы всем министерством

  • Рыба

    Рыба
    1 час назад

    где интересно автор купальники увидел?

  • Ронин

    Ронин
    57 минут назад

    МОЛОДЦЫ ДЕВЧАТА

  • Императрица руси

    Императрица руси
    54 минуты назад

    От солнца кожа рано стареет и становится морщинистой.

  • Императрица руси

    Императрица руси
    53 минуты назад

    Надо было и трусы тоже снять с лифчиками. Фу -противно смотреть.

  • Dodi

    Dodi
    42 минуты назад

    На пляжу в нигляжу )))

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    35 минут назад

    Демаскировали долговременную огневую точку (ДОТ) нехорошо! Близость ДВОКУ тоже наводит на смутные мысли.

  • Stat

    Stat
    19 минут назад

    Весеннее обострение..... завлекают ДВОКовцев-африканцев...

  • гусеница

    гусеница
    10 минут назад

    Субъективное восприятие оно такое......

    Со смехом

  • СаняCh

    СаняCh
    4 минуты назад

    А по версии великого мыслителя Альбиния, у нас до мая снег лежит...

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 минута назад

    Зачем вообще загорать? Разденешь такую, а у нее белые полосы по телу от купальника... Фубее...

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