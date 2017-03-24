Сибирский региональный центр поможет Амурской области справиться с паводками и палами

28 марта губернатор Амурской области Александр Козлов встретился с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко. Основной вопрос, который обсуждали на встрече, – подготовка региона к безаварийному пропуску паводков и прохождению пожароопасного периода 2017 года. Также было озвучено, что теперь Сибирский региональный центр отвечает за территорию Дальнего Востока в том числе.

На встрече глава Приамурья обозначил ряд основных вопросов, которые надо решить в регионе. «Сегодня нам вместе с главами муниципальных образований предстоит большая работа по приведению ЕДДС в то состояние, когда они смогут являться командными штабами, центрами управления кризисной ситуацией непосредственно во вверенных территориях. Область у нас большая. К сожалению, если в том или ином крупном районе не будет должного командного пункта, мы не сможем мобильно справиться с возникающими проблемами. Есть трудности с бюджетной обеспеченностью, но мы понимаем, что важнее всех денежных трат – жизнь человека», – отметил Александр Козлов.

Также стороны определили порядок привлечения авиации МЧС России для тушения природных пожаров. Как рассказал губернатор, в прошлом году использовали самолёт Бе200, выручали амурские населённые пункты Мазановского, Зейского и Бурейского районов.

Ещё одна из проблем – отсутствие точного метеопрогноза. «Амурский гидрометцентр представляет прогнозы только до трех дней. Сегодня предлагаю обсудить, чем можем друг другу быть полезны. У нас есть две гидроэлектростанции и практика прошлых периодов, которая требует особого внимания к этим процессам, чтобы минимизировать последствия возникновения и последствия паводков», – сказал губернатор.

Сергей Диденко в свою очередь рассказал, что в МЧС России происходит реорганизация: укрепление органов управления и усиление реагирующей составляющей за счёт снижения управленческого аппарата. Теперь Сибирский региональный центр отвечает за территорию Дальнего Востока в том числе.

«Приехал уточнить детали, более тесно организовать взаимодействие по вопросам привлечения наших сил для того, чтобы помочь вашему региону с учётом того, что уже было в 2013 году, последующих годах, когда и лесопожарная, и гидрологическая обстановка были сложными. Я должен вас заверить, что система оперативного реагирования помощи субъекту силами МЧС России ни в коем случае не ослабнет. Наоборот, за счёт больших сил, которые есть в распоряжении Сибирского регионального центра, большего количества авиации, которая есть в нашем распоряжении, мы сможем эффективно и адресно оказывать помощь в Амурской области», – подчеркнул Сергей Диденко.

Сергей Леонидович предложил, с учётом опыта работы в различных территориях страны, сделать упор на следующие направления: «Это переход на предупредительные мероприятия, причём не только за счёт большого количества финансов, которые надо выделять, но и административного ресурса, за счёт выполнения задач инициативными людьми, добровольцами, широкого привлечения общественности. Я знаю, что ряд моментов у вас выполнен в рамках предлагаемых решений, в частности, связанные со старостами населённых пунктов, которые являются очень важным элементом в вопросах применения сил для оперативного сообщения о проблеме».

Также он поддержал губернатора в необходимости развития сети единой дежурно-диспетчерской службы. «Управлять процессом лучше на территории муниципалитета. Управлять из одного центра – Благовещенска – такой огромной территорией очень затруднительно», – сказал Сергей Диденко.

Третье направление – это оказание адресной помощи. Прорабатывается и вопрос о гидропостах в верховьях рек. По мнению специалистов, региону нужно как минимум три. В целом, по прогнозам, год ожидается сложным, поскольку зима была малоснежной и образовалось много сухостоя.

В Приамурье продолжается кампания по подготовке региона к пожароопасному периоду. Проводятся очистки населённых пунктов от горючих материалов и мусора, оборудуются защитные минполосы, проводятся профилактические отжиги. Специальная межведомственная комиссия проверяет ход работ, сообщает областное правительство.

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