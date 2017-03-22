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28марта
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Сегодня, 18:02 0

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Сергей Чебыкин и Андрей Забияко

Утром 29 марта на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Чебыкин. Тема беседы – весенняя профилактика в пожароопасный период. Ведущие – Эльвира Оверченко, Олег Никитин.

Днем в студию придет доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения и истории АмГУ Андрей Забияко. Тема беседы – этническая и религиозная история Приамурья в новой монографии Амурского госуниверситета. Ведущие – Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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