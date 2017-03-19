В детском развлекательном центре Благовещенска травмирован ребенок

В понедельник, 27 марта, в Благовещенске в одном из детских развлекательных центров серьезную травму получил 6-летний мальчик. Ребенок прыгал на батуте и неудачно упал. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать мальчика Мария, в тот день ее сын находился на детском празднике в развлекательном центре, расположенном на третьем этаже ТЦ. Ребенок прыгал на одном из батутов и, столкнувшись с другим мальчиком, упал, приземлившись на очень жесткое место, прикрытое матами.

«Он встал, даже сначала ничего не понял. Родители, которые там находились, сразу увидели, что с рукой что-то не то. Его отозвали, позвали меня, я была в соседнем отделе. Как только его оттуда вытащили, я подошла», – говорит Мария.

Ребенку вызвали скорую, а один из очевидцев, который отдыхал в центре, оказал первую помощь. «Я не заметила реакции сотрудниц развлекательного центра, чтобы они пытались оказать какую-то первую помощь», – отмечает благовещенка.

В больнице у мальчика диагностировали перелом предплечья со смещением. Сейчас он находится на лечении. «Наблюдаемся до конца недели точно», – говорит Мария.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Стражи порядка ведут разбирательство, в том числе опрашивают родителей.

Получить комментарий детского развлекательного центра пока не удалось.

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