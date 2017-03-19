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В детском развлекательном центре Благовещенска травмирован ребенок

В понедельник, 27 марта, в Благовещенске в одном из детских развлекательных центров серьезную травму получил 6-летний мальчик. Ребенок прыгал на батуте и неудачно упал. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать мальчика Мария, в тот день ее сын находился на детском празднике в развлекательном центре, расположенном на третьем этаже ТЦ. Ребенок прыгал на одном из батутов и, столкнувшись с другим мальчиком, упал, приземлившись на очень жесткое место, прикрытое матами.

«Он встал, даже сначала ничего не понял. Родители, которые там находились, сразу увидели, что с рукой что-то не то. Его отозвали, позвали меня, я была в соседнем отделе. Как только его оттуда вытащили, я подошла», – говорит Мария.

Ребенку вызвали скорую, а один из очевидцев, который отдыхал в центре, оказал первую помощь. «Я не заметила реакции сотрудниц развлекательного центра, чтобы они пытались оказать какую-то первую помощь», – отмечает благовещенка.

В больнице у мальчика диагностировали перелом предплечья со смещением. Сейчас он находится на лечении. «Наблюдаемся до конца недели точно», – говорит Мария.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» факт происшествия подтвердили. Стражи порядка ведут разбирательство, в том числе опрашивают родителей.

Получить комментарий детского развлекательного центра пока не удалось.

Просмотров всего: 3422

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    А если мальчик дома с дивана спрыгнет,и шишку набьет. С кем мама общаться будет? И кто к ней должен будет прибежать с извинениями? Старший по дому?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    какую первую помощь должны были оказать сотрудницы? они вывели ребёнка, вызвали скорую помощь и нашли мать. этого мало?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Ну это же батут. Возможно специально столкнулись и по инерции уже отлетели. Если он ничего не понял и не стал жаловаться, зачем переживать персоналу. Все дети падают. Зато мало теперь знает что такое батут, амплитуда прыжка и прочее. Эйнштейн почти

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    не ну правда если нет мед квалификации какую помощь могут оказывать работники - навредить еще больше? тупая какаято мамаша

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    2 часа назад

    Жаль персонал, их дело следить за детьми, но ни как не оказывать первую помощь, тем более при переломе. Их дело смотреть за порядком, а не воспитывать на тему как себя вести на площадке (батуте), по технике безопасности там не было посторонних предметов, значит что все впорядке, а то что дети были не аккуратны во время игры ну это дело родителей которые не объяснили (как и выше приведенный пример с прыжком с дивана). У нас если и случаются шишки после каких либо игровых комнат, я виню в первую очередь себя потому что сама виновата что не досмотрела или недостаточно объясняла.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    nerro

    какую первую помощь должны были оказать сотрудницы? они вывели ребёнка, вызвали скорую помощь и нашли мать. этого мало?



    Судя по новости, это сделали родители другого ребенка.

    Возможно сотрудницы даже не в курсе, что кто-то у них травмировался?

    Тут с обеих сторон можно посмотреть. Вроде как "наблюдательницы" должны обладать базовыми знаниями и иметь допуск к работе с детьми.

    Но и маман, умчавшаяся за покупками, едва ли вправе всю вину возлагать на других.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    А фото тц "Перекресток" куда делось? Атата сделали?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    nerroкакую первую помощь должны были оказать сотрудницы? они вывели ребёнка, вызвали скорую помощь и нашли мать. этого мало?


    что за вопрос!? Конечно нужно сразу вправлять смещение,совмещая края перелома, что бы кости начали ровно срастаться!

  • cool

    cool
    1 час назад

    А какой комментарий хотите получить? Ладно полиция, им скорая сообщает о всех травмах, они обязаны эту проверку провести, ТЦ тут при чем? Ребенок с тем же успехом мог и во дворе на горке руку сломать. Вообще общество забыло о понятии "несчастный случай".

  • Olga85

    Olga85
    46 минут назад

    Во-первых, на территории батута должен был находиться инструктор. Во-вторых, именно этот инструктор (которого не было) и несет ответственность за несчастные случаи, за жизнь и здоровье детей, находящихся на батуте. Далее, ребенок упал на территории батута, на очень жесткое место, которое было "прикрыто" матом. А это уже явное несоблюдение норм безопасности. Сотрудники детской комнаты обязаны следить за сохранностью оборудования, порядком в помещении и соблюдением правил посетителями. А на деле, получилось, что есть проблема с батутом, инструктор отсутствовал, а другие сотрудники ТЦ даже внимание не обратили на произошедшее. И в конечном итоге, внимание к ребенку и 1ую помощь оказали люди, не имеющие отношения к работе в ТЦ. Сотрудники даже скорую не вызвали.

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    20 минут назад

    Olga85

    Во-первых, на территории батута должен был находиться инструктор. Во-вторых, именно этот инструктор (которого не было) и несет ответственность за несчастные случаи, за жизнь и здоровье детей, находящихся на батуте. Далее, ребенок упал на территории батута, на очень жесткое место, которое было "прикрыто" матом. А это уже явное несоблюдение норм безопасности. Сотрудники детской комнаты обязаны следить за сохранностью оборудования, порядком в помещении и соблюдением правил посетителями. А на деле, получилось, что есть проблема с батутом, инструктор отсутствовал, а другие сотрудники ТЦ даже внимание не обратили на произошедшее. И в конечном итоге, внимание к ребенку и 1ую помощь оказали люди, не имеющие отношения к работе в ТЦ. Сотрудники даже скорую не вызвали.



    Должен. Но его почему-то не было. Возникает вопрос: его не было изначально или он ушел позже, оставив детей?

  • Olga85

    Olga85
    16 минут назад

    Хочется отдельно напомнить о поведении персонала в детских развлекательных комнатах!!! В их обязанночть входит: проверка исправности игрового оборудования, обеспечение безопасности детей во время пребывания в зоне игоровой комнаты, они несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время их прибывания в игоровой зоне, так же в их обязанность входит осуществление НЕПРЕРЫВНОГО ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ!!!! И конечно же сотрудники детских комнат должны уметь оказать ребенку экстренную медицинскую первую помощь. Элементарно, проявить внимание и вызвать скорую помощь, предварительно связавшись с родителями по моб.телефону. Работники детских комнат несут уголовную и административную ответственность, предусмотренную за причинение вреда жизни и здоровью ребенка в случае определенных действий или БЕЗДЕЙСТВИЯ сотрудников игоровой комнаты.

  • Olga85

    Olga85
    3 минуты назад

    Также, Гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный работником организации третьим лицам, несет организация-работодатель в силу положений ст.1068 ГК РФ " Ответственность юр.лица или гражданина за вред, причиненный его работником"

  • Olga85

    Olga85
    6 секунд назад

    Стало известно, что перелом у ребенка достаточно серьезный с длительной последующей риабилитацией. Будем надеятся, что контролирующие органы в виде прокуратуры разбирутся и виновные в случившимся понесут ответственность.

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