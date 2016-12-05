Росгвардия будет охранять общественный порядок с помощью беспилотников

Фото: nvdaily.ru

Подразделение Росгвардии, отвечающее за охрану общественного порядка, оснастят беспилотными летательными аппаратами и комплексами воздушного наблюдения. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев в интервью телеканалу НТВ.

«Что касается охраны общественного порядка, то в настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», – рассказал он журналистам.

Планируется, что технические новинки поступят и к другим подразделениям Росгвардии. К примеру, для охраны важных государственных объектов выделят патрульные автомобили нового типа и современные средства связи. При оснащении оружием боевых подразделений будет сделан упор на оружии нелетального воздействия.

Борукаев отметил, что новинки научно-технического прогресса в настоящее время активно внедряются во все подразделения ведомства. Для координации работы в этой области создано военно-научное управление, действует центр военно-стратегических исследований. Обо всех новинках руководство Росгвардии будет информировать общественность, заверил генерал-лейтенант.

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