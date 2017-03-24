В Шанхае потушили крупный пожар на знаменитой футбольной арене (видео)

Фото: youtube.com

Крупный пожар возник утром в понедельник, 27 марта, на футбольном стадионе «Хункоу» в китайском Шанхае. Возгорание произошло примерно в 08:15 по местному времени на втором этаже сооружения, где располагается спортзал, передаёт ТАСС со ссылкой на информационный портал «Синьминьван».

На опубликованных в Сети видеороликах было видно, как из-под крыши футбольной арены вырывалось сильное пламя и валил густой чёрный дым. Благодаря слаженной работе прибывших на место происшествия пожарных служб огонь удалось локализовать уже через полчаса, а примерно через час пожар был полностью потушен. Причина возгорания пока неясна, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Пожар заставил местные власти закрыть несколько выходов расположенной рядом станции метро «Футбольный стадион Хункоу». На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, все подъезды к стадиону перекрыты.

«Хункоу» является домашней ареной местной футбольной команды «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа». Строительство стадиона площадью свыше 70 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 35 тысяч зрителей, было начато в 1998 году. Через год объект был сдан в эксплуатацию. Затраты на его сооружение составили порядка 300 миллионов юаней.

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