Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:17 0

В Шанхае потушили крупный пожар на знаменитой футбольной арене (видео)

В Шанхае потушили крупный пожар на знаменитой футбольной арене (видео)
Фото: youtube.com

Крупный пожар возник утром в понедельник, 27 марта, на футбольном стадионе «Хункоу» в китайском Шанхае. Возгорание произошло примерно в 08:15 по местному времени на втором этаже сооружения, где располагается спортзал, передаёт ТАСС со ссылкой на информационный портал «Синьминьван».

На опубликованных в Сети видеороликах было видно, как из-под крыши футбольной арены вырывалось сильное пламя и валил густой чёрный дым. Благодаря слаженной работе прибывших на место происшествия пожарных служб огонь удалось локализовать уже через полчаса, а примерно через час пожар был полностью потушен. Причина возгорания пока неясна, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Пожар заставил местные власти закрыть несколько выходов расположенной рядом станции метро «Футбольный стадион Хункоу». На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, все подъезды к стадиону перекрыты.

«Хункоу» является домашней ареной местной футбольной команды «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа». Строительство стадиона площадью свыше 70 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 35 тысяч зрителей, было начато в 1998 году. Через год объект был сдан в эксплуатацию. Затраты на его сооружение составили порядка 300 миллионов юаней.

Просмотров всего: 70

#Китай #пожары #происшествия #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Певец Николай Носков госпитализирован в тяжёлом состоянии
Происшествия 12

В детском развлекательном центре Благовещенска травмирован ребенок

сегодня, 15:21
Спорт 84

Российские власти одобрили строительство ледовой арены в Тынде
В России и мире

Самые читающие люди живут в Китае, России и Испании