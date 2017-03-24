До 10 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 29 марта

Фото: rg.ru

В Амурской области 29 марта ожидается переменная облачность, местами выпадут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 3…8 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 12-17 градусов. Днем термометры покажут плюс 5...10 градусов, местами по северу – до нуля.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 2…4 градуса, днем – плюс 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 382

#погода

распечатать