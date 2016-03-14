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Сегодня, 13:05 2

Российские власти одобрили строительство ледовой арены в Тынде

Российские власти одобрили строительство ледовой арены в Тынде
Фото: ice-profy.ru

Минвостокразвития РФ согласовало с российским правительством «дальневосточный раздел» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В него вошло возведение спорткомплекса с крытой ледовой ареной в Тынде.

Строительство тындинского спортивного комплекса включили в новую редакцию госпрограммы, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Кроме того, в нее вошел еще один объект в Приамурье – физкультурно-оздоровительный комплекс в Свободном.

Среди других дальневосточных городов, где возведение спортивных объектов получило одобрение, – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Якутск.

«Наша совместная задача – наполнить реальным содержанием эти "дальневосточные разделы". Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке», – комментирует министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как сообщалось, строительство спорткомплекса в Тынде должно обойтись почти в 300 миллионов рублей. Согласно проекту, в здании расположатся крытая ледовая арена с трибунами на 476 зрителей, раздевалки, душевые, тренерские и административно-бытовые помещения.

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#российская власть #спорт #строительство #Тында

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    39 минут назад

    а зарплаты учителям повысят?

  • ROP_35

    ROP_35
    34 минуты назад

    Вы (власть) в благе ледовую арену лучше постройте.

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