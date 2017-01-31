Россиянам с ненормированным рабочим днем могут увеличить отпуск

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Госдума РФ рассмотрит законопроект, регулирующий правила применения ненормированного рабочего дня. В частотности, предлагается увеличить оплачиваемый отпуск россиянам, работающим не по графику. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР, передает ТАСС.

По мнению народных избранников, действующее законодательство не способствует защите прав и интересов работников, оно содержит определенные пробелы. Предлагается изложить статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ в новой редакции.

Согласно поправкам, работодателя обяжут закрепить в коллективном договоре перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. Кроме того, закрепить придется примерный перечень случаев, когда работники могут работать ненормированно.

Часть населения предлагается избавить от работы не по графику – беременных женщин, сотрудников возрастом до 18 лет и тех, кому это запрещено по состоянию здоровья.

Оговаривается и предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня, не должно превышать 120 часов в год.

Одновременно предлагается увеличить продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день – от трех до пятнадцати календарных дней.

«Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки», – говорят авторы законопроекта.

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#закон #российская власть

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