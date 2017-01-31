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Россиянам с ненормированным рабочим днем могут увеличить отпуск

Россиянам с ненормированным рабочим днем могут увеличить отпуск
Фото: legalquest.ru

Госдума РФ рассмотрит законопроект, регулирующий правила применения ненормированного рабочего дня. В частотности, предлагается увеличить оплачиваемый отпуск россиянам, работающим не по графику. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР, передает ТАСС.

По мнению народных избранников, действующее законодательство не способствует защите прав и интересов работников, оно содержит определенные пробелы. Предлагается изложить статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ в новой редакции.

Согласно поправкам, работодателя обяжут закрепить в коллективном договоре перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. Кроме того, закрепить придется примерный перечень случаев, когда работники могут работать ненормированно.

Часть населения предлагается избавить от работы не по графику – беременных женщин, сотрудников возрастом до 18 лет и тех, кому это запрещено по состоянию здоровья.

Оговаривается и предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня, не должно превышать 120 часов в год.

Одновременно предлагается увеличить продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день – от трех до пятнадцати календарных дней.

«Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки», – говорят авторы законопроекта.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    КРЯ!!! Это депутаты про себя что ли? про свой ненормированный день начали плакать? У них жеж у всех поди это в договорах прописано. недавно там 2 тётки вопели, что на кухню домой хотятъ кастрюлями погреметь для мужей - вот терь и ЛДПР почувствовали себэ уставшими. Ну а остальному народу после принятия вычеркнут из трудовых договоров строчку о переработке (а сё равно её никто в 2м размере не оплачиват по сути). Ну а вкалывать ненормативно будем по ласковому приказу в добровольно принудительном порядке.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    КРЯ!!!

    КРЯ!!! Это депутаты про себя что ли? про свой ненормированный день начали плакать? У них жеж у всех поди это в договорах прописано. недавно там 2 тётки вопели, что на кухню домой хотятъ кастрюлями погреметь для мужей - вот терь и ЛДПР почувствовали себэ уставшими. Ну а остальному народу после принятия вычеркнут из трудовых договоров строчку о переработке (а сё равно её никто в 2м размере не оплачиват по сути). Ну а вкалывать ненормативно будем по ласковому приказу в добровольно принудительном порядке.



    а ВНИМАТЕЛЬНЕЙ прочесть и головой по думать?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я не понял, в чём нововведение. Это всё и сейчас прописано в ТК.

  • СаняCh

    СаняCh
    49 минут назад

    Либерасты все об отпусках пекутся. То праздники двигают, то отпуска собираются добавить. Когда вы там начнёте реальные проблемы поднимать, а не только клоунаду выстраивать. Уже тошно с вашего черного пиара

  • Алекс К

    Алекс К
    2 минуты назад

    СаняCh

    Либерасты все об отпусках пекутся. То праздники двигают, то отпуска собираются добавить. Когда вы там начнёте реальные проблемы поднимать, а не только клоунаду выстраивать. Уже тошно с вашего черного пиара



    угу..то время туда-сюда переводят. то милицию в полицию переименовывают.

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