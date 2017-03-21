Самые читающие люди живут в Китае, России и Испании

Фото: Wegetarian

Китай, Россия и Испания – именно так выглядит первая тройка стран, в которых люди читают больше всего. Соответствующий опрос проводил международный институт маркетинговых исследований GfK, передаёт телеканал «360».

По данным этого опроса, 59 % респондентов в России читают книги «ежедневно или почти каждый день», либо хотя бы раз в неделю.

Больше всего читающих людей в Китае: этот процесс нравится 70 % участников опроса. Испания отстаёт от России совсем немного: здесь приверженцев чтения – 57 %.

Наиболее высокая доля респондентов, которые вообще не читают книги, оказалась в Голландии и Южной Корее – по 16 %.

Как показало исследование, женщины читают чаще, чем мужчины, – почти каждый день читают книги 32 % представительниц слабого пола, а мужчин – 27 %. Наиболее заметна разница в Нидерландах (30 % женщин и 14 % мужчин) и Испании (40 % и 25 % соответственно).

Исследование было проведено среди 22 тысяч человек в возрасте от 15 лет. В опросе приняли участие жители 17 стран, включая Австралию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Италию, Японию, Россию, Южную Корею, Испанию, Великобританию и США.

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#жизнь #Китай #культура

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