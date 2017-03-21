Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:11 0

Самые читающие люди живут в Китае, России и Испании

Самые читающие люди живут в Китае, России и Испании
Фото: Wegetarian

Китай, Россия и Испания – именно так выглядит первая тройка стран, в которых люди читают больше всего. Соответствующий опрос проводил международный институт маркетинговых исследований GfK, передаёт телеканал «360».

По данным этого опроса, 59 % респондентов в России читают книги «ежедневно или почти каждый день», либо хотя бы раз в неделю.

Больше всего читающих людей в Китае: этот процесс нравится 70 % участников опроса. Испания отстаёт от России совсем немного: здесь приверженцев чтения – 57 %.

Наиболее высокая доля респондентов, которые вообще не читают книги, оказалась в Голландии и Южной Корее – по 16 %.

Как показало исследование, женщины читают чаще, чем мужчины, – почти каждый день читают книги 32 % представительниц слабого пола, а мужчин – 27 %. Наиболее заметна разница в Нидерландах (30 % женщин и 14 % мужчин) и Испании (40 % и 25 % соответственно).

Исследование было проведено среди 22 тысяч человек в возрасте от 15 лет. В опросе приняли участие жители 17 стран, включая Австралию, Бельгию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Италию, Японию, Россию, Южную Корею, Испанию, Великобританию и США.

Просмотров всего: 21

#жизнь #Китай #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Берлине из музея украли 100-килограммовую монету из чистого золота
Общество 1

В Хэйлунцзян создадут 20 медцентров для россиян
Общество 2

На детской смене «Хроники Нарнии» сняли несколько популярных программ «Альфа-канала» (фото)
Культура 1

Звезды джаза выступили в Благовещенске вместе с Amur Jazz Band