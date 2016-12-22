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Благовещенцам предлагают сделать скульптуру из собранного на субботниках мусора

Благовещенцам предлагают сделать скульптуру из собранного на субботниках мусора
Фото: sculp-art.ru

Городской дом культуры предложил в рамках традиционной акции «Чистый город» провести эко-фестиваль. Организаторы призывают трудовые коллективы сформировать команду не менее чем из 10 человек. Из собранного в ходе запланированного субботника мусора, сложенного в мешки, необходимо составить скульптуру и сфотографировать ее.

Командам также нужно придумать название и девиз, лозунги, речевки на экологические темы, подготовить знаки отличия для членов команды. Творческий подход и оригинальность приветствуются.

Фотографий для участия в фестивале требуется несколько: фото территории до и после субботника, фото команды и фото самой скульптуры.

Для участия в эко-фестивале необходимо в срок до 8 апреля направить в оргкомитет заявку одним из двух способов: по электронной почте zayavkigdk@mail.ru с указанием даты и времени проведения субботника, или принести в Городской дом культуры по адресу: улица Ленина, 144, кабинет 14.

Сроки проведения командами-участницами уборки на территориях – с 10 по 28 апреля.

Работу каждой команды, креативность и творчество её участников будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты управлений культуры и жилищно-коммунального хозяйства, Городского дома культуры, представители общественных организаций.

Финал эко-фестиваля и награждение победителей состоится в ходе праздничных мероприятий, посвященных 161-ой годовщине Благовещенска. Тогда же будет оформлена и отчётная фотовыставка.

Положение о проведении городского эко-фестиваля и образец заявки на участие на сайтах городской администрации http://www.admblag.ru/ и управления культуры культура.благовещенск.рф в разделе «Фестивали и мероприятия».

Просмотров всего: 260

#ЖКХ #конкурсы

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Что-то как-то... Так себе идея.

  • Белый лист

    Белый лист
    1 час назад

    То есть сначала собираем всю грязь, потом из этой же грязи делаем скульптуру?...

    Так себе идея [2]

  • дикаядикость

    дикаядикость
    1 час назад

    Именно это вы предлагаете молодежи? Скульптуры из мусора? Можно ещё предложить петуха из навоза слепить по Якутскому образцу, а потом весело лепёхи запускать. Амурская область культурная и спортивная получится

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Неосмотрительно, а вдруг они Медведева вылепят? Или еще Кого?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    А можно это всё на площади лепить? так сказать будет визитная карточка решений нашего дома КУЛЬТУРЫ? Или может прям перед домом Культуры из гамна собачего чёрных снеговиков понаделать, чтоб башкой думали? КРЯ!!!

    Потом ещё на Доренко обижаются. Суровые благовещенцы лепять скульптуры из мусора .. ахахаха .. Клауны!!!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Предложение, мягко говоря, не умное.

  • СлоноКот

    СлоноКот
    1 час назад

    Хорошо, хоть не из собачьего г...

    Креатиффщики млин

  • Klik

    Klik
    1 час назад

    Комменты зачОт!!!)

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    1 час назад

    эх жаль сережу-вокалиста не спросили, что и как делать

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хорошая мысль!

    И установить её перед Амурским "белым домом", и повесить на неё памятную табличку с именами последних мэров Благовещенска.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Не пойду я на субботник.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    2008 год дизайнеры-активисты, из Амгу на акцию "Чистый город".. самостоятельно выехали и вычистили набережную р Зея, на Октябрьской 1

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Tуман

    Не пойду я на субботник.



    А я пойду!



    Буду жарить шашлык и отдыхать с друзьями!



  • Сервелат

    Сервелат
    49 минут назад

    И зачем? Больше заняться нечем? Собрали мусор-утилизируйте.

  • Tуман

    Tуман
    47 минут назад

    Oldlord

    Tуман

    Не пойду я на субботник.



    А я пойду!

    Буду жарить шашлык и отдыхать с друзьями!



    А я куплю пива с корюшкой и буду весь день смотреть телеканал "Культура".



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    43 минуты назад

    Сервелат

    И зачем? Больше заняться нечем? Собрали мусор-утилизируйте.



    Ну я, собственно, тоже не понимаю и логики не вижу.

    Студенты-активисты когда руку утопающего в мусоре делали, то она была на несанкционированной свалке, которую они, студенты, вообще убирать не должны они очистили набережную, убрав мусор, а руку сделали параллельно с уборкой, сгрузив собранный мусор в приехавшие грузовики муниципалитета. Всё было логично, и это была акция по привлечению внимания к проблеме. А тут какой-то кружок по интересам.

    Фото До и ПОСЛЕ сделали, да, круть!.. а вот скульптуры из мешков с мусором... хм видимо, грузовиков мало, будут долго ехать, а по чему, чтобы было чем заняться и не разбежались, для погрузки :)))

  • Tуман

    Tуман
    43 минуты назад

    Сервелат

    И зачем? Больше заняться нечем? Собрали мусор-утилизируйте.



    А поговорить?



  • Старший в классе

    Старший в классе
    37 минут назад

    Идея прикольная, у многих фантазия очень бурная, может чего и сделают толкового

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    Старший в классе

    Идея прикольная, у многих фантазия очень бурная, может чего и сделают толкового



    Я верила в вас

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    28 минут назад

    боян. из говна уже лепили.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    12 минут назад

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    11 минут назад

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