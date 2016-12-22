Благовещенцам предлагают сделать скульптуру из собранного на субботниках мусора

Фото: sculp-art.ru

Городской дом культуры предложил в рамках традиционной акции «Чистый город» провести эко-фестиваль. Организаторы призывают трудовые коллективы сформировать команду не менее чем из 10 человек. Из собранного в ходе запланированного субботника мусора, сложенного в мешки, необходимо составить скульптуру и сфотографировать ее.

Командам также нужно придумать название и девиз, лозунги, речевки на экологические темы, подготовить знаки отличия для членов команды. Творческий подход и оригинальность приветствуются.

Фотографий для участия в фестивале требуется несколько: фото территории до и после субботника, фото команды и фото самой скульптуры.

Для участия в эко-фестивале необходимо в срок до 8 апреля направить в оргкомитет заявку одним из двух способов: по электронной почте zayavkigdk@mail.ru с указанием даты и времени проведения субботника, или принести в Городской дом культуры по адресу: улица Ленина, 144, кабинет 14.

Сроки проведения командами-участницами уборки на территориях – с 10 по 28 апреля.

Работу каждой команды, креативность и творчество её участников будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты управлений культуры и жилищно-коммунального хозяйства, Городского дома культуры, представители общественных организаций.

Финал эко-фестиваля и награждение победителей состоится в ходе праздничных мероприятий, посвященных 161-ой годовщине Благовещенска. Тогда же будет оформлена и отчётная фотовыставка.

Положение о проведении городского эко-фестиваля и образец заявки на участие на сайтах городской администрации http://www.admblag.ru/ и управления культуры культура.благовещенск.рф в разделе «Фестивали и мероприятия».

Просмотров всего: 260

#ЖКХ #конкурсы

распечатать