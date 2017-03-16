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Крупную партию испорченного мяса изъяли из продажи во Владивостоке

Крупную партию испорченного мяса изъяли из продажи во Владивостоке
Фото: static-ru.relax.by

Крупная партия просроченного мяса изъята из продажи во Владивостоке после того, как сотрудники Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области посетили с проверкой торговую базу. Об этом пишет ИА «Дейта» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

«Инспекторы Россельхознадзора прибыли на небольшую мелкооптовую торговую базу на улице Фадеева в разгар рабочего дня. Поводом к проведению внеплановой проверки послужило поступившее в Управление Россельхознадзора сообщение о том, что на этой базе предприниматель торгует некачественным мясом», – говорится в сообщении.

В итоге инспекторы обнаружили в рефрижераторном контейнере ящики с куриными полуфабрикатами от ряда российских производителей. Маркировка товара свидетельствовала о том, что срок годности продуктов истёк в прошлом и даже позапрошлом месяцах. Да и внешний вид продукции не внушал доверия. Кроме того, у предпринимателя не было сопроводительных документов на продукты.

«В результате 77 килограммов мясных стейков и 210 килограммов крыльев цыплят-бройлеров были изъяты и помещены на изолированное хранение до конца административного разбирательства», – отмечается в сообщении.

Просроченная продукция будет уничтожена за счёт владельца. Также бизнесмену грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

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#Дальний Восток #торговля

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