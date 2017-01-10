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Водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС начали наполнять

Водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС начали наполнять

В 5 утра 28 марта гидроэнергетики приступили к наполнению водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, об этом стало известно ИА «Амур.инфо». Ранее начало наполнения анонсировалось на 26 марта. Но во вторник в руководстве сообщили, что до сегодняшнего утра там продолжались подготовительные работы.

Между тем в редакцию ИА «Амур.инфо» накануне прислали фотографии, люди сообщали о возможной аварии.

В пресс-службе филиала «Бурейская ГЭС» ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» сообщили, что никакой аварии не было, произошёл технологический сбой. «Это строительство, здесь бывает всякое. Ни о какой аварии речи не идёт. Велись подготовительные работы», – отметила специалист по связям с общественностью Ирина Коренюк.

24 марта межведомственная комиссия под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого подписала акт приёмки ложа (зоны затопления) водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС. Комиссия признала ложе водохранилища готовым к наполнению до отметки 128 метров (над уровнем моря). Такой уровень воды позволит в дальнейшем начать пусконаладочные работы на основном оборудовании гидростанции. Сообщалось, что приступить к наполнению водохранилища гидроэнергетики намерены уже 26 марта.

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#энергетика

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Комментарии
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  • Cardan

    Cardan
    1 час назад

    Загублен окончательно очередной богатый, природный ресурс! Молодцы! Так держать!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Будет что Китаю подарить.

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