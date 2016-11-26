Сестра Фиделя и Рауля Кастро умерла на 79-м году жизни

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Младшая сестра бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро и нынешнего главы страны Рауля Кастро Агустина скончалась в возрасте 78 лет в Гаване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nuevo Herald.

«Она умерла в воскресенье утром. Была очень больна, очень ослаблена», – сообщила изданию сестра покойной Хуанита (она проживает в Майами, штат Флорида). По словам Хуаниты Кастро, её сестра страдала осложнениями после операции в связи с переломом бедра. «В рану попала инфекция после операции, и ей стало хуже», – рассказала Хуанита.

Агустина Кастро жила в Гаване вместе со своей дочерью Линой Родригес. Двое её сыновей Анхель и Сильвио проживают в американском Орландо (штат Флорида). В воскресенье они прибыли на Кубу на похороны матери.

На Кубе информацию о смерти Агустины Кастро пока никак не комментируют.

В свою очередь, американский испаноязычный телеканал Telemundo сообщил, что Агустина Кастро Рус в последние годы страдала болезнью Альцгеймера, пишут «Известия».

Фидель Кастро, лидер кубинской революции, создатель и руководитель первого социалистического государства в Западном полушарии – Кубы, – скончался 26 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

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