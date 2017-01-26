В Белогорске православные священники освятили спортшколу

Фото: blaginform.ru

В Белогорске освятили спортшколу, сообщает информационный портал «Благинформ». Игумен Платон вместе с клириком Биробиджанской епархии иеромонахом Спиридоном окропили святой водой спортивный зал, стадион, игровые и административные помещения учреждения. При освящении присутствовали директор спортивной школы и сотрудники спортивного комплекса.

Отец Платон пожелал всему коллективу школы, чтобы число детей, которые стремятся к здоровому и активному образу жизни, не уменьшалось, а также творческого вдохновения и Божьего благословения в их деятельности.

Освящение было проведено не в той школе, где зимой воспитанник попал в больницу с инфарктом. Как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитаннику белогорской спортшколы стало плохо на тренировке по легкой атлетике. На машине скорой помощи его увезли в больницу, где мальчику поставили диагноз – серьезная сердечная патология. По словам врачей, это первый на их памяти случай инфаркта в 16-летнем возрасте. В марте директора спортшколы из-за этого случая привлекли к административной ответственности. Как выяснилось, несовершеннолетний не имел медицинской справки и не был зачислен в списки учащихся школы.

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#религия #спорт

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