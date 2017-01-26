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В Белогорске православные священники освятили спортшколу

В Белогорске православные священники освятили спортшколу
Фото: blaginform.ru

В Белогорске освятили спортшколу, сообщает информационный портал «Благинформ». Игумен Платон вместе с клириком Биробиджанской епархии иеромонахом Спиридоном окропили святой водой спортивный зал, стадион, игровые и административные помещения учреждения. При освящении присутствовали директор спортивной школы и сотрудники спортивного комплекса.

Отец Платон пожелал всему коллективу школы, чтобы число детей, которые стремятся к здоровому и активному образу жизни, не уменьшалось, а также творческого вдохновения и Божьего благословения в их деятельности.

Освящение было проведено не в той школе, где зимой воспитанник попал в больницу с инфарктом. Как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитаннику белогорской спортшколы стало плохо на тренировке по легкой атлетике. На машине скорой помощи его увезли в больницу, где мальчику поставили диагноз – серьезная сердечная патология. По словам врачей, это первый на их памяти случай инфаркта в 16-летнем возрасте. В марте директора спортшколы из-за этого случая привлекли к административной ответственности. Как выяснилось, несовершеннолетний не имел медицинской справки и не был зачислен в списки учащихся школы.

Просмотров всего: 265

#религия #спорт

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    А почему так однобоко? У нас разве не все религии равны? Где мулла? Где раввин? И прочие последователи Будды и пастафарианства.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Лучше бы отремонтировали. Стены и полы обшарпанные, убогие......

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    н-да... жесть

    это футбольная школа "Белогорец".

    Комплекс зданий был передан из областной собственности в 2015 году. В 2016 году город начал делать ремонт: сделали раздевалки, санузлы, административные помещения, тренерские (на 2-м фото новости). Спортзал запланирован на этот год.

    Зная характер СЮ, директор, скорей всего, уволится по собственному желанию.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    вот ведь какой мелюков хозяйственник! заплатил попам - те стены восстановили!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, за чей счёт банкет?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Oldlord

    Любопытно, за чей счёт банкет?



    за счет атеистов, мусульман, иудеев.. всех короче. только не за счет православнутых

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Нахрена?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мелисса

    Нахрена?



    Прогибаются перед верховным скрепщиком.



    ...наверное...



  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Дмитрий Дмитриевич

    вот ведь какой мелюков хозяйственник! заплатил попам - те стены восстановили!



    Вот только не надо к главе приплетать чудачества директора школы.

    Уволился только что, кстати, директор. По собственному.

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Хотя, если уж в органах юстиции икон на стенах понатыкано, почему бы и в спортшколе не повторить.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Дмитрий Дмитриевич

    вот ведь какой мелюков хозяйственник! заплатил попам - те стены восстановили!



    Вот только не надо к главе приплетать чудачества директора школы.

    Уволился только что, кстати, директор.



    не из той епархии освятителей пригласил чтоли?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    А причем тут упоминание подростка с инфарктом? Типа, освятили и все, никаких больше проблем со здоровьем в спортзале?

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Уволился только что, кстати, директор. По собственному.



    Жестко. Быстро. Меньше двух часов, как новость появилась.

    С Мелюковым не забалуешь, однако.

  • Бриз

    Бриз
    56 минут назад

    Паству готовят.

  • Сонимасони

    Сонимасони
    52 минуты назад

    А ведь из за чего уволили!? Ну осветил школу! и что!? Всё ваши тупые комментарии, теперь человек без работы остался!

  • непонятно

    непонятно
    49 минут назад

    Сонимасони

    А ведь из за чего уволили!? Ну осветил школу! и что!? Всё ваши тупые комментарии, теперь человек без работы остался!



    Не уволили, а сам уволился. Написала же пресс-служба.



    Остался без работы, наверное, потому, что может работать надо было? Не?



  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    37 минут назад

    Сонимасони

    А ведь из за чего уволили!? Ну осветил школу! и что!? Всё ваши тупые комментарии, теперь человек без работы остался!



    электричество провел? люстры новые повесил?

  • Фока

    Фока
    2 минуты назад

    Надо было и в ДЮСШ№1 попов пригласить...мало ли...вдруг врачи оплашают...

  • Алекс К

    Алекс К
    1 минута назад

    позорище) этот спортзал ремонтировался когда нибудь?

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