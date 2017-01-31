В Благовещенске капитально отремонтируют крышу исторического здания на Лазо

Фото: Google Карты

Администрация Благовещенска ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом крыши исторического здания № 41 на улице Лазо, где расположена музыкальная школа. Для этого власти объявили электронный аукцион. Его начальная цена – более 19 миллионов рублей.

Во вторник, 28 марта, потенциальные подрядчики начали подавать заявки на участие в аукционе. Кто займется ремонтом крыши, станет известно 17 апреля, когда состоится аукцион. Победителем торгов станет тот, кто предложит за свои услуги наименьшую сумму. Работы оплачиваются из средств городского бюджета.

Здание по улице Лазо является объектом историко-культурного наследия. Это городское училище, построенное в память 300-летия Дома Романовых. Сейчас здесь располагается музыкальная школа.

Работы, которыми займется подрядчик, предполагают восстановление стропильной кровли здания и капитальный ремонт чердачного перекрытия. Процесс демонтажа и монтажа чердачного перекрытия и кровли должен завершиться не позднее 31 июля 2017 года. Окончание всех работ по контракту – не позднее 29 сентября 2017 года. Работы могут быть завершены досрочно.

Как сообщалось ранее, на время ремонта музыкальная школа переедет в здание бывшего выставочного зала в Благовещенске.

Просмотров всего: 685

#городская власть #строительство #школа

распечатать