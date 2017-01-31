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В Благовещенске капитально отремонтируют крышу исторического здания на Лазо

В Благовещенске капитально отремонтируют крышу исторического здания на Лазо
Фото: Google Карты

Администрация Благовещенска ищет подрядчика, который займется капитальным ремонтом крыши исторического здания № 41 на улице Лазо, где расположена музыкальная школа. Для этого власти объявили электронный аукцион. Его начальная цена – более 19 миллионов рублей.

Во вторник, 28 марта, потенциальные подрядчики начали подавать заявки на участие в аукционе. Кто займется ремонтом крыши, станет известно 17 апреля, когда состоится аукцион. Победителем торгов станет тот, кто предложит за свои услуги наименьшую сумму. Работы оплачиваются из средств городского бюджета.

Здание по улице Лазо является объектом историко-культурного наследия. Это городское училище, построенное в память 300-летия Дома Романовых. Сейчас здесь располагается музыкальная школа.

Работы, которыми займется подрядчик, предполагают восстановление стропильной кровли здания и капитальный ремонт чердачного перекрытия. Процесс демонтажа и монтажа чердачного перекрытия и кровли должен завершиться не позднее 31 июля 2017 года. Окончание всех работ по контракту – не позднее 29 сентября 2017 года. Работы могут быть завершены досрочно.

Как сообщалось ранее, на время ремонта музыкальная школа переедет в здание бывшего выставочного зала в Благовещенске.

Просмотров всего: 685

#городская власть #строительство #школа

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Хорошая новость!

  • Однолюб

    Однолюб
    2 часа назад

    Отремонтируйте наконец-то территорию перед Амурским областным колледжом искусств и культуры ул. Горького, 157. Всетаки объект, где обучаются будующие специалисты, которые понесут культуру в массы.Постоянно огромная лужа.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Только крышу? А когда фасад этого исторического здания приведут в должный вид ??? Кстати, когда на всех исторических зданиях установят хотя бы простые таблички, с указанием, года постройки и того, что изначально находилось в здании??? Простые (единообразные) таблички - это же так просто и не затратно, зато, как важно в нашем туристическом городе !!! Особо ценны такие таблички-указатели на зданиях с уже вековой, 100-летней историей, т.е. построенных до 1917 года, а также отчасти и на зданиях постройки уже советского периода - 1-й половины прошлого, ХХ века (1920-40-х годов)! Старинная и старая архитектура ХIХ века и 1-й половины ХХ-го - это же огромное богатство нашего 160-летнего города!!! Все это нужно беречь и охранять, как драгоценность!

  • inoy

    inoy
    44 секунды назад

    потом узнаем, что РПЦ забирает)))))

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