Главу предвыборного штаба Навального арестовали из-за ложного звонка некоего Ахмеда

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Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков арестован Симоновским судом на 10 суток. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Волкова признали виновным в неподчинении законным требованиям сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП).

Ранее суд также арестовал на 7 суток задержанную в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сотрудницу правозащитной организации «Мемориала» Екатерину Мельникову за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

По версии правоохранителей, Волков, а также другие сотрудники ФБК отказались покинуть офис в воскресенье, 26 марта, когда сотрудники полиции искали там бомбу.

По версии самого Волкова, сотрудников ФБК задержали лишь для того, чтобы прервать трансляцию антикоррупционных митингов, которую вёл фонд. В общей сложности, по данным ОВД-инфо, только в столице в ходе протестных акций были задержаны более тысячи человек.

«Я с 8 утра находился в эфире и вёл прямую трансляцию», – рассказал в суде Волков. По его словам, первый раз стражи порядка пришли в офис ФБК в 15:00. «Они осмотрели помещение вместе с собакой и ушли», – сказал оппозиционер.

Спустя час полицейские вернулись и попросили всех выйти из офиса. «Меня сначала попросили остаться», – отметил Волков. Потом его и других работников ФБК доставили в ОВД Даниловский. Ночью же, как рассказал Волков, на него составили протокол о задержании. В первом варианте документа говорилось о том, что в офисе ФБК сработала пожарная тревога. В документах, представленных в суд, уже говорится о бомбе, недоумевает задержанный.

По данным полиции о заложенной бомбе сообщил некий Ахмед – он якобы позвонил на горячую линию и сказал, что лично заложил в здание взрывное устройство. Позднее правоохранители признали это сообщение ложным.

Адвокат Волкова Вадим Воронин в ходе заседания отметил, что никакой эвакуации здания «Омега Плаза», где находится офис, полиция не проводила, а также не оцепляла улицу, как должна была в случае реальной угрозы взрыва.

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