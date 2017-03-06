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Прокуратура выявила 12 нарушений закона, проверяя информацию о раздевшейся 16-летней студентке

Прокуратура выявила 12 нарушений закона, проверяя информацию о раздевшейся 16-летней студентке

Благовещенская прокуратура провела проверку по информации о том, что 16-летняя амурчанка догола разделась за 15 000 рублей. Это случилось в ночь с 3 на 4 марта в ночном клубе в центре города. Видео попало в Сеть. Надзорный орган установил, что несовершеннолетняя студентка «привлекалась к участию в развлекательном мероприятии порнографического характера и распивала спиртные напитки».

Более того, проверка показала, что молодая амурчанка неоднократно беспрепятственно проходила в ночной клуб и бар развлекательного комплекса, несмотря на то, что вход для несовершеннолетних туда запрещен. Руководство заведений не принимало мер.

Прокуратура выяснила, что эта девушка и ранее неоднократно в ночное время отсутствовала в общежитии, посещала ночные клубы, распивала спиртные напитки совместно с другими учащимися колледжа.

«Ведущим развлекательного мероприятия от имени ночного клуба несовершеннолетняя привлекалась к конкурсу порнографического характера, предполагающему публичную демонстрацию своего обнаженного тела за денежное вознаграждение, что нарушает права и законные интересы несовершеннолетних на защиту их от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие», – пишет прокуратура.

Директору развлекательного комплекса и руководителю ночного клуба внесены представления об устранении нарушений требований закона. Также внесены представления директору Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где обучается несовершеннолетняя, начальнику межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» в связи с ненадлежащим проведением профилактической работы среди учащихся, нарушающих дисциплину. Как оказалось, несовершеннолетняя после случая в ночном клубе не явилась на учёбу, в общежитие и вообще находилась за пределами города.

Всего прокуратура города Благовещенска в ходе проверки выявила 12 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 5 представлений, возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Как сообщало Амур.инфо, ночной клуб, где разделась девушка, закрывают. 25 марта там прошла прощальная вечеринка.

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#закон

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Комментарии
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  • Милка1968

    Милка1968
    41 минута назад

    Ну да...виноваты все, кроме той, что трусы с себя стягивала...

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