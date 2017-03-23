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В Берлине из музея украли 100-килограммовую монету из чистого золота

В Берлине из музея украли 100-килограммовую монету из чистого золота
Фото: AP

Золотая монета весом около 100 килограммов и номинальной стоимостью в один миллион долларов украдена неизвестными в ночь на понедельник, 27 марта, из музея Боде в Берлине. Об этом сообщила местная полиция в своём аккаунте в Twitter, передаёт РИА Новости.

Подчёркивается, что похищенный уникальный экземпляр под названием «Большой кленовый лист» выполнен из чистого золота. Диаметр монеты – 53 сантиметра, толщина – 3 сантиметра, на аверсе изображён профиль королевы Великобритании Елизаветы II. По данным берлинской полиции, стоимость материала для её производства и самой работы составила примерно 3,7 миллиона долларов.

​ Музей Боде, славящийся своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.​

Примерное время кражи – полчетвёртого утра. По мнению правоохранителей, преступников было несколько. В здание они могли попасть через окно при помощи лестницы (её обнаружили неподалёку от места взлома). Каким образом воры сумели отключить сигнализацию и вывезти довольно тяжёлый предмет, пока неясно.

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#культура #происшествия

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