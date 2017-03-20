Амурчане выиграли первенство Дальнего Востока по самбо

Фото: minsportamur.ru

В Благовещенске прошли официальные дальневосточные соревнования по самбо. На первенство ДФО приехали 215 борцов из всех краев и областей Дальнего Востока. Первое место в командном зачете заняли спортсмены Амурской области. При этом команда хозяев была самой многочисленной на соревнованиях.

Региональные соревнования являются отборочными на первенство России. Кроме того, по их итогам формируется сборная Дальнего Востока для участия в ежегодном международном турнире «Победа», который проходит в канун одноименного праздника в Санкт-Петербурге.

Традиционно в регионе спор идет между школами Хабаровского края, Приморья и Амурской области. Однако в этот раз сумели заявить о себе самбисты Магаданской области и Камчатки. В тройку лидеров они не вошли, но сильно потрепали нервы конкурентам.

В командном состязании сильнейшими оказались амурчане. В весовой категории до 42 килограммов победил Илья Замыслов из Свободного, до 50 килограммов – его земляк Владимир Кустов, благовещенцы Петрос Довлатбекян, Виктор Беркаль и Данил Сидельников стали первыми в категориях 60, 66 и свыше 84 килограммов, сообщает сайт областного министерства спорта.

«Среди юных самбистов Дальнего Востока амурчанам сегодня нет равных – отметил главный судья из Хабаровска Дмитрий Редин. – В области созданы все условия для занятий. Нет претензий и по организации соревнований в Благовещенске, но если их поискать, то я бы хотел, чтобы на турнирах была возможность вести видеофиксацию для разрешения спорных моментов».

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