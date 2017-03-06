Испытания лимузина президентского класса «Кортеж» прошли успешно: обзор прессы

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Кто виновен в «обнаженке» в благовещенском клубе; некоторым осужденным разрешат иметь телефоны; сколько денег уйдет на реставрацию скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Амурской правде» обращает на себя внимание заголовок, из которого становится известно, кто же виновен в том, что в ночном клубе некая юная особа явила себя народу обнаженной. Хотя, как пишет обозреватель, он неправильно выразился: здесь уместнее сказать «голой». Так вот, за стриптиз ответят само увеселительное заведение, руководство колледжа, где стриптизерша учится (или училась?), и полиция. О родителях ничего не говорится, но, может быть, виновница скандала – сирота? А сироту каждый обидеть норовит…

Также в номере

Еще, думает Павел Савинкин, вам будет интересно прочесть про француза Фаби, который любит русскую кухню, а потому покупает в магазинах Благовещенска селедку и прочие деликатесы. Дело в том, что небольшая порция сала во французском ресторане стоит ни много ни мало 10 евро!

Но молодой француз – не бизнесмен, как могли подумать читатели. Он приезжал к нам, чтобы пообщаться со студентами БГПУ. Напитал знаниями наших. Наши, в свою очередь, обогатили его знанием жаргона.

Не пропусти

«Аргументы неделi» сообщили об успешных испытаниях лимузина президентского класса «Кортеж». Испытание на удар автомобили прошли, теперь очередь дорожных тестов – им предстоит пройти 100 тысяч километров. Издание отмечает, что этот проект обойдется бюджету в 12 миллиардов рублей.

Понятие «президентский автомобиль» включает по факту целую серию авто: лимузин, внедорожник и микроавтобус, то есть проект полностью закрывает нужды правительственного автопарка.

Машины серии «Кортеж» смогут приобрести и частные лица. Единственное отличие – на президентской машине будет лейбл «Президент». Ну, понятно, чтобы те, кому вдруг что-то понадобится, не ошиблись…

Вам статья

Из «Российской газеты» читатели узнают, что в скором времени нарушителям правопорядка, отбывающим 15 суток, разрешат иметь телефоны. Правда, зеркало и бритвы уберут – а то не дай бог что… Между прочим, в заметке «Камера на связи» приводится неожиданная цифра: в прошлом году административный 15-суточный арест получили более миллиона граждан. Хотя Павел Савинкин почему-то думал, что такое наказание – редкость…

Еще в газете о том, что министерство юстиции предлагает приравнять к взяткам различные услуги. К ним могут отнести даже и хорошую статью в газете. В общем, взяткой будет считаться любая попытка доставить чиновнику удовольствие в обмен на нужное решение. Подробности про «удовольствие» – в газете.

Также в номере

Еще пишут о том, что в июне начнутся реставрационные работы на главном монументе Мамаева кургана. Стоимость капитального ремонта легендарной скульптуры «Родина-мать зовет!» – 2 миллиарда 154 миллиона рублей. Интересная деталь: скульптура никак не прикреплена к земле, она стоит, как шахматная фигура на доске.

Попутно можно узнать, как в Китае борются с коррупцией. На эту тему в газетах пишут довольно часто, уже ничем и не удивить, но здесь интересны цифры: в ходе операции «Небесная сеть» (названьице, да?!) Пекин вернул из более чем 90 стран 2 566 бывших чиновников различного ранга, сбежавших из страны. Ох, страшна их дальнейшая судьба, отмечает автор обзора.

На посошок

«Олигархическую» тему продолжает «Комсомольская правда», рассказывающая об удравших за границу банкирах-мошенниках (узнаете, что один из них – Андрей Бородин – купил себе в Англии замок ХVIII века постройки за 140 миллионов фунтов стерлингов). Наверное, перед богом ответит…

Еще здесь есть статья, заголовок которой говорит сам за себя: «Водительские права можно будет получить не только в ГАИ». «Впрочем, когда вас подрезают на дороге, или паркуются не вдоль, а поперек, или еще что-то в этом роде, вы и сами понимаете, что права нарушитель явно взял не в ГАИ. Но это так, частное замечание», пишет Павел Андреевич.

На странице «Из жизни звезд» пишут о том, что многие знаменитости в начале своей карьеры познали горечь поражения. Например (и это далеко не единственный пример) читатели узнают, что знаменитую Фаину Раневскую долго вообще не подпускали ни к чему, что связано с театром!

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