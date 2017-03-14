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Благодаря системе «Платон» амурские грузоперевозчики сэкономили 42 миллиона рублей налогов

Благодаря системе «Платон» амурские грузоперевозчики сэкономили 42 миллиона рублей налогов

По итогам 2016 года сумма налогового вычета для зарегистрированных в Амурской области грузоперевозчиков составила 42 миллиона рублей. Такую льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон». Фактически перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд превысила или была равна сумме налога, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон».

«За первый год работы государственной системы "Платон" количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 миллиарда рублей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без "Платона" было бы невозможно в ближайшее десятилетие. Их ремонт значительно повышает безопасность дорожного движения для всех автомобилистов. При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер», – подчеркнул глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные перевозчики, особенно физические лица, тем не менее, не используют право налогового вычета, так как боятся встречных проверок налоговой службы. «Когда оказывается, что они проезжают только по федеральным трассам по 100 тысяч километров в год, а бизнес не оформлен, то у налоговиков могут возникнуть справедливые вопросы», – поясняют в Росавтодоре.

Кроме того, Министерство транспорта и Росавтодор создали межотраслевую рабочую группу, которая будет участвовать в регулировании дальнейшего функционирования системы «Платон», сообщает «Взгляд». Участники рабочей группы уже добились продления льготного периода действия тарифа «Платона», сокращения штрафов для перевозчиков, появления услуги «отложенного платежа» для малого и среднего бизнеса.

Сейчас в рабочую группу входят представители руководства ряда профильных ассоциаций (АСМАП, Грузавтотранс, РАДОР, РАС) и руководители автотранспортных и логистических предприятий. Путем консолидации интеллектуальных сил отрасли в кабмине надеются «разработать и внедрить полезные механизмы как для эффективного регулирования рынка грузовых автоперевозок, так и для создания благоприятной бизнес-среды».

24 марта правительство РФ изменило постановление о взимаемой с грузовиков плате в счет возмещения причиняемого автодорогам вреда – вместо 3,06 рубля, как планировалось ранее, с них будут взимать 1,91 рубля. Таким образом, был продлен льготный период.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 27 марта, началась всероссийская акция протеста против введения системы «Платон». В этот день около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине Благовещенска. Около 50 большегрузных машин вышли на забастовку против системы «Платон» в Чите на окраине города.

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#налоги #происшествия #российская власть #транспорт #экономика

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    4 часа назад

    А КРЯ!!! Думала дороги за счёт транспортного налога и акцизов на бензан чинят. а оказывается ВонаноЧЁ!!! КРЯ! тады это .. давайте акцизы с налогами уберём что ли?

  • Кварц

    Кварц
    4 часа назад

    Вот если б наши доблестные сми подобные разъяснялки публиковали почаще, поспокойнее было бы в обществе. Но на позитиве не заработаешь. Факт.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Чето то я не поняла. вот пишут, что благодаря Платону отремонтровали участки, на которые при других раскладах бы денег не хватило. А разве не транспортный налог на это должен уходить?

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    3 часа назад

    Честно говоря я тоже этого не поняла, а для чего тогда транспортные налоги мы платим, если большинство дорог не ремонтируются за их счет?

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Как это они сэкономили?? Если платежи по "платону" не дотягивает до уровня налога, то они компенсируют эту разницу... то есть, они как минимум, платят так же, а чаще, в три, четыре раза больше, это при условии, что сейчас начисляют, по "льготному" тарифу.. а когда будут платить 3.06.. предется платить еще в два раза больше!!!

  • 55

    55
    3 часа назад

    Maikl

    Как это они сэкономили?? Если платежи по "платону" не дотягивает до уровня налога, то они компенсируют эту разницу... то есть, они как минимум, платят так же, а чаще, в три, четыре раза больше, это при условии, что сейчас начисляют, по "льготному" тарифу.. а когда будут платить 3.06.. предется платить еще в два раза больше!!!



    Это Амур.Инфо не правильно преподнесло информацию. Амурские грузоперевозчики не сэкономили 42 миллиона рублей налогов, а просто их недоплатили в бюджет области. Вряд ли они с этим побором под названием "платон" что-то сэкономят.



  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Народ за тупых держат.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 часа назад

    "если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд превысила или была равна сумме налога". А если чуть чуть недотянули до неё, то и платон плати и налог плати, умора.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    2 часа назад

    Maikl

    .. а когда будут платить 3.06..



    узнав о забастовке скинули до 1.91



  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    2 часа назад

    400 л.с. х 85 руб. = 34 000 руб/1,53 руб/км (до 15.04.17) = 22 222 км. по федеральным дорогам в год. За пробег сверх этого надо платить платону.

    С 15.04.17 - 17 800 км.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    2 часа назад

    fidel castro rus

    "если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд превысила или была равна сумме налога". А если чуть чуть недотянули до неё, то и платон плати и налог плати, умора.



    Не так, опять егэ, вычет по транспортному налогу равен платежу по платону но не может превышать сумму налога, т.е. на следующий год переплата не переносится.



  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Фуры с арест площадок уже забрали, или ещё стоят?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Фуры с арест площадок уже забрали, или ещё стоят?

  • CherrySweet

    CherrySweet
    44 минуты назад

    А пусть глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт конкретно подчеркнет, ГДЕ ИМЕННО происходит "ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без "Платона" было бы невозможно в ближайшее десятилетие"? Ибо языком трещать - это не мешки ворочать, как говорится.. А то вдруг получится, что те объекты, которые он имел ввиду, на самом деле финансируются из других источников, а Платон ничего народу не приносит, а только пополняет карманы "нищих" властьимущих

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