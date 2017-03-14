Благодаря системе «Платон» амурские грузоперевозчики сэкономили 42 миллиона рублей налогов

По итогам 2016 года сумма налогового вычета для зарегистрированных в Амурской области грузоперевозчиков составила 42 миллиона рублей. Такую льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон». Фактически перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд превысила или была равна сумме налога, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон».

«За первый год работы государственной системы "Платон" количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 миллиарда рублей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без "Платона" было бы невозможно в ближайшее десятилетие. Их ремонт значительно повышает безопасность дорожного движения для всех автомобилистов. При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер», – подчеркнул глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные перевозчики, особенно физические лица, тем не менее, не используют право налогового вычета, так как боятся встречных проверок налоговой службы. «Когда оказывается, что они проезжают только по федеральным трассам по 100 тысяч километров в год, а бизнес не оформлен, то у налоговиков могут возникнуть справедливые вопросы», – поясняют в Росавтодоре.

Кроме того, Министерство транспорта и Росавтодор создали межотраслевую рабочую группу, которая будет участвовать в регулировании дальнейшего функционирования системы «Платон», сообщает «Взгляд». Участники рабочей группы уже добились продления льготного периода действия тарифа «Платона», сокращения штрафов для перевозчиков, появления услуги «отложенного платежа» для малого и среднего бизнеса.

Сейчас в рабочую группу входят представители руководства ряда профильных ассоциаций (АСМАП, Грузавтотранс, РАДОР, РАС) и руководители автотранспортных и логистических предприятий. Путем консолидации интеллектуальных сил отрасли в кабмине надеются «разработать и внедрить полезные механизмы как для эффективного регулирования рынка грузовых автоперевозок, так и для создания благоприятной бизнес-среды».

24 марта правительство РФ изменило постановление о взимаемой с грузовиков плате в счет возмещения причиняемого автодорогам вреда – вместо 3,06 рубля, как планировалось ранее, с них будут взимать 1,91 рубля. Таким образом, был продлен льготный период.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 27 марта, началась всероссийская акция протеста против введения системы «Платон». В этот день около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине Благовещенска. Около 50 большегрузных машин вышли на забастовку против системы «Платон» в Чите на окраине города.

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