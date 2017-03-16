Кадыров, Галустян и «Путин» из Comedy пообещали «дойти до главного» (видео)

Фото: youtube.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров, а также бывшие кавээнщики Михаил Галустян и Дмитрий Грачёв (резидент Comedy Club, известный внешним сходством с президентом РФ Владимиром Путиным) сняли юмористическую сценку об угрозе, которую КВН якобы представляет для НАТО. Об этом пишет «Лента.ру».

Снятое видео необычное трио выложило в Instagram-аккаунте Кадырова.

Ролик снят на фоне кабинета, который глава Чечни определил в Грозном специально для Путина. В скетче Галустян пародирует Рамзана Кадырова. Он называет «полной провокацией» данные связанного с НАТО центра стратегических коммуникаций Stratcom о КВН и обещает «дойти до главного».

К нему присоединяется «Путин»-Грачёв, который, в свою очередь, говорит, что сам дойдёт до главного. К ним подходит Кадыров, который призывает «господ юмористов» успокоиться, потому что он «здесь» (в Чечне) сам дойдёт до самого главного.

Исследование Stratcom, посвящённое юмористическим передачам на российском телевидении, было обнародовано около двух недель назад. Его авторы изучили развлекательные программы Первого канала, в том числе Yesterday live, «Вечерний Ургант», «Максим Максим» и КВН, и пришли к выводу, что все эти юмористические проекты используются для того, чтобы в негативном ключе донести информацию о лидерах западных стран.

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#интернет #политика #юмор

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