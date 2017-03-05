В Хэйлунцзян создадут 20 медцентров для россиян

Фото: tkm-hrb.ru

Власти китайской провинции Хэйлунцзян планируют открыть к концу 2017 года 20 современных медицинских центров для приёма иностранцев. Основную долю из них составят жители России, сообщает ИА «Синьхуа». Медцентры будут созданы на базе ведущих в провинции клинических больниц традиционной китайской медицины и подобных учреждений в городах на границе с Россией.

Проект предназначен для активизации международного сотрудничества в сфере медицины и развития медицинского туризма. Местные власти рассматривают возможность привлечь общественный капитал для модернизации больниц, которые должны будут предоставлять иностранцам качественное медико-санитарное обслуживание.

Специалисты считают, что план провинциального правительства целесообразен с учётом растущей популяции китайской медицины в соседней стране. Интерес российских медработников к традиционной китайской медицине неслучаен, пишет СМИ. Так, ряд россиян проходят лечение во второй больнице при Хэйлунцзянском университете в Харбине.

В реабилитационном центре больницы создана специальная зона для детей. Врачи проводят им физиотерапевтические процедуры, такие как массаж и иглоукалывание. По словам директора больницы Тан Цяна, в последние годы здесь прошли лечение более 1 000 российских пациентов. В их числе и одна из благовещенских двойняшек Даша Сибилева. Сейчас она как раз проходит очередной курс лечения. За её историей следит Амур.инфо. Девочка пострадала при родах в областном перинатальном центре.

Многие медработники больницы могут общаться с пациентами на русском языке. Также в Хэйлунцзян россияне приезжают на оздоровительный отдых. К примеру, одним из самых любимых мест в провинции считается район Удаляньчи, где расположены минеральные источники вулканического происхождения. В январе-сентябре прошлого года Удаляньчи принял более 10 тысяч российских гостей, преимущественно жителей Сибири и Дальнего Востока.

Согласно официальным данным, в 2015 году хэйлунцзянские учреждения китайской медицины предоставили примерно 50 тысячам иностранцев медико-санитарное обслуживание, доходы от которого достигли 17 миллионов юаней.

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#здоровье #Китай

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