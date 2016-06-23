Дело пары, обвиняемой в краже «ювелирки» из «Островов», направлено в суд

В Приамурье следователи закончили расследование уголовного дела в отношении пары амурчан, которых обвиняют во множестве краж, в том числе из ювелирного магазина в ТРЦ «Острова». Об этом сообщает УМВД России по Амурской области.

Как сообщалось, кража из магазина в «Островах» произошла 21 июня 2016 года. В торговую точку зашли девушка с парнем. Пара прошла в зал, подошла к витрине, открыла ее и вытащила ювелирные изделия. Все произошло под камерами видеонаблюдения. Лица злоумышленников были хорошо видны. После преступления они покинули магазин и уехали на такси.

Вскоре девушка и парень были задержаны – в Хабаровске, в одном из хостелов. В тот момент оба подозреваемых находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них возбудили уголовные дела, которые затем объединили в одно.

Следователи установили, что в Приамурье пара орудовала в городах Благовещенск, Свободный, Белогорск и поселке Серышево. Всего удалось установить 39 преступных эпизодов. Схема преступлений была следующей: пара приходила в магазин, осматривалась, затем один из них отвлекал продавца, а второй – забирал деньги из кассы или товар с прилавка. Помимо денег, их интересовали золотые украшения, сотовые телефоны, одежда и обувь. Общая сумма ущерба от действий амурчан составила свыше 400 тысяч рублей.

Как сообщается, обвиняемые признали свою вину. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемых окончено, его направили в суд.

Видео пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

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