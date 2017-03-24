На севере Амурской области погода ухудшится: прогноз на 28 марта

Фото: redcat7.ru

28 марта, во вторник, в центральных и южных районах Амурской области переменно облачно, без осадков. Восточный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит +5...+10 градусов.

На севере местами, по прогнозам синоптиков Амурского гидрометеоцентра, ожидается мокрый снег с дождем. Скорость северо-восточного ветра составит в течение дня 2-7 метров в секунду, с порывами до 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 5...10 градусов выше нуля, по крайним северным районам – 0...+5.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Ветер дует с востока. Его скорость составляет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +8...+10 градусов.

Просмотров всего: 373

#погода

распечатать