Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:01 0

На севере Амурской области погода ухудшится: прогноз на 28 марта

На севере Амурской области погода ухудшится: прогноз на 28 марта
Фото: redcat7.ru

28 марта, во вторник, в центральных и южных районах Амурской области переменно облачно, без осадков. Восточный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит +5...+10 градусов.

На севере местами, по прогнозам синоптиков Амурского гидрометеоцентра, ожидается мокрый снег с дождем. Скорость северо-восточного ветра составит в течение дня 2-7 метров в секунду, с порывами до 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 5...10 градусов выше нуля, по крайним северным районам – 0...+5.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Ветер дует с востока. Его скорость составляет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +8...+10 градусов.

Просмотров всего: 373

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На Амурскую область идет циклон: прогноз погоды на 28 марта
Общество

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 27 марта
Общество 3

Из-за теплой весны в Амурскую область раньше времени вернулись аисты
Общество

Немного мокрого снега: прогноз погоды в Амурской области на 25 марта