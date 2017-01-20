В Благовещенске восстановить дороги после перекопов планируют до 9 мая

Фото: admblag.ru

9 мая – такой срок установила мэр Благовещенска Валентина Калита для того, чтобы восстановить в городе проезжую часть после устранения всех действующих перекопов. На днях Калита проверила содержание дорог в областной столице после проведения земляных работ.

«Главная задача всех служб, которые производили земляные работы в зимний период, – восстановить проезжую часть после перекопов до 9 мая. В рамках выезда мы оценили степень безопасности проведения дорожных работ, уровень содержания перекопов, появившихся как на прошлой неделе, так и в осенне-зимний период. Был сделан ряд замечаний, и определено время для их устранения – до 28 марта», – цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в городе на содержании находятся 33 перекопа, 30 из них – у АО «АКС». Всего действующих перекопов на территории городского округа – два, на одном из них сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Главным замечанием по содержанию перекопов стало использование песка при подсыпке, поскольку он растаскивается колесами автомобилей по проезжей части. Ответственным за содержание поручили заменить песок на щебеночную смесь.

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#городская власть #транспорт

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