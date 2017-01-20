Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 08:54 1

В Благовещенске восстановить дороги после перекопов планируют до 9 мая

В Благовещенске восстановить дороги после перекопов планируют до 9 мая
Фото: admblag.ru

9 мая – такой срок установила мэр Благовещенска Валентина Калита для того, чтобы восстановить в городе проезжую часть после устранения всех действующих перекопов. На днях Калита проверила содержание дорог в областной столице после проведения земляных работ.

«Главная задача всех служб, которые производили земляные работы в зимний период, – восстановить проезжую часть после перекопов до 9 мая. В рамках выезда мы оценили степень безопасности проведения дорожных работ, уровень содержания перекопов, появившихся как на прошлой неделе, так и в осенне-зимний период. Был сделан ряд замечаний, и определено время для их устранения – до 28 марта», – цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в городе на содержании находятся 33 перекопа, 30 из них – у АО «АКС». Всего действующих перекопов на территории городского округа – два, на одном из них сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Главным замечанием по содержанию перекопов стало использование песка при подсыпке, поскольку он растаскивается колесами автомобилей по проезжей части. Ответственным за содержание поручили заменить песок на щебеночную смесь.

Просмотров всего: 294

#городская власть #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    4 часа назад

    А КРЯ!!! интересно вот стало, а кокого фига мы. как граждане данного города должны вообще ездить по этим перекопам? Почему какая то АКСка вшивая сделала перекоп и потом гоняй по этим рытвинам всю осень-зиму-весну? Мы разве в квитках за ЖКХ не платим за ремонт сетей и их содержание? Ну дык перекопали улицу - снижайте ставки налогов - пусть АКСка возмещает неудобства. Трудовая, Артиллерийская, Шимановског-Ленина (да дофига сколько можно написать) - почмы автолюбители всю эту хрень должны терпеть. А??? Засыпали песком - ну дак а нафига в зелёном доме человеки сидят7 Пускай составляют иск от имени всего города. Или как?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

В Благовещенске капитально отремонтируют крышу исторического здания на Лазо
Экономика 14

Благодаря системе «Платон» амурские грузоперевозчики сэкономили 42 миллиона рублей налогов
Общество 7

В России ужесточили ПДД для водителей-новичков
Общество 94

В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон»