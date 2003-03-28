Губернатор женился: история Приамурья

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Александр Козлов 28 марта 2015 года покинул список завидных женихов Благовещенска. Александр Александрович сочетался браком. Его избранницей стала Анна Логинова. Молодые люди решили ограничиться скромной церемонией, без лишней шумихи. На бракосочетании присутствовали только близкие люди.

28марта 1918 завершил свою работу IV чрезвычайный съезд амурских железнодорожников. Он признал власть Советов, избрал центральный комитет профсоюза. Председателем стал В. И. Шимановский, комиссаром дороги – М. Н. Чесноков.

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В этот день в 1919 году возле села Грибовка партизанский отряд Воропаева вступил в бой с японцами. В итоге иностранные захватчики недосчитались 97 своих солдат.

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1920 год. Рабочие Чепуринского завода построили три бронепоезда: «Борец за свободу», «Защита трудового народа» и «Красная звезда». Машины отправлены на Забайкальский фронт. В это же время завод стал выпускать снаряды и ремонтировать пулемёты и орудия.

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28 марта 1925 года в Селемджинском, Буреинско-Ниманском национальных районах закрылись съезды представителей национальных меньшинств. За четыре дня работы были обсуждены проблемы организации родовых исполкомов, кооперирования охотников, медицинской и ветеринарной помощи, развития оленеводства.

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1926 год. В Благовещенск прибыли немецкие путешественники-пешеходы Эдмунд Шейле (по другим документам Эдуард Цейле – артист и писатель) и Вильгельм Пельц (пекарь). Иностранцы побывали в редакции газеты «Амурская правда», где поделились своими впечатлениями о почти трёхлетних переходах. Сотоварищи начали своё путешествие 1 августа 1923 года из Лейпцига. За это время они уже побывали в Италии, Турции, Греции, Египте, Индии. Во время путешествия жили продажей фотографий и литературным трудом. Экстремалы планировали пройти пешком вокруг света за семь лет.

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28 марта 1932 года генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев посетил Амурскую Краснознамённую военную флотилию – один из отрядов флота, подшефных комсомолу.

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В этот день в 1938 году в Благовещенск вернулась из Владивостока команда молодых штангистов – студентов горного техникума. Они принимали участие в краевых соревнованиях по штанге и заняли общее четвёртое место. По командным зачётам за ними два вторых места и одно третье.

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28 марта 1958 года в Доме офицеров Советской армии работала передвижная документально-реликвийная выставка Центрального музея Советской армии.

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Новая флюорографическая станция открылась 28 марта 2003 года в Благовещенске. Она расположилась во дворе нового дома по улице Богдана Хмельницкого – между улицами Зейской и Амурской. Прежнее здание снесли в середине марта.

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В 2006 году разбойное нападение на кассира троллейбусного парка совершили пятеро молодых людей. Бандиты, которым от 17 до 19 лет, в масках ворвались в помещение кассы и, избив пожилую женщину-кассира, забрали 20 тысяч рублей выручки - все остальные деньги уже увезли инкассаторы. Женщине сломали нос; пока один грабитель держал ее, другие рыскали по помещению.

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#жизнь #история

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