В Благовещенске организатор несанкционированного шествия 26 марта получил 10 суток ареста

Амурское управление МВД России прокомментировало информацию о задержании человека 26 марта на площади имени Ленина. По данным полиции, там в воскресенье прошло одно несанкционированное шествие, в котором участвовали около 50 человек. Организатора доставили в отдел. Установлено, что этот же человек находится в федеральном розыске.

По данным полиции, в другом регионе он нарушил закон – его разыскивают за совершение такого преступления как «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, задержанный 1990 года рождения. «Гражданин организовал публичное мероприятие – шествие в городе Благовещенске по маршруту от площади Ленина до улицы Театральной, по улице Театральной до улицы Амурской, по улице Амурской до улицы 50-летия Октября и обратно без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в местную администрацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", – сообщает суд.

В итоге за совершение административного правонарушения в центре Благовещенска 26 марта мужчине судом назначено наказание – 10 суток административного ареста.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 26 марта, благовещенцы поддержали митинги против коррупции, прокатившиеся по всей стране. Горожане прошагали по центральным улицам. Завершилось их шествие на площади имени Ленина. Мероприятие они назвали прогулкой. В ней приняли участие десятки человек. Горожан сопровождали полицейские. «Никаких провокаций со стороны органов правопорядка не было. Все прошло замечательно, ну и слава богу», – сказал один из участников по завершении.

В другое время 26 марта на той площади имени Ленина собралась ещё одна группа активистов. Одного из активистов полицейские проводили в машину без опознавательных знаков, чем вызвали недовольство других горожан.

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