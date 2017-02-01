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В Благовещенске организатор несанкционированного шествия 26 марта получил 10 суток ареста

В Благовещенске организатор несанкционированного шествия 26 марта получил 10 суток ареста

Амурское управление МВД России прокомментировало информацию о задержании человека 26 марта на площади имени Ленина. По данным полиции, там в воскресенье прошло одно несанкционированное шествие, в котором участвовали около 50 человек. Организатора доставили в отдел. Установлено, что этот же человек находится в федеральном розыске.

По данным полиции, в другом регионе он нарушил закон – его разыскивают за совершение такого преступления как «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, задержанный 1990 года рождения. «Гражданин организовал публичное мероприятие – шествие в городе Благовещенске по маршруту от площади Ленина до улицы Театральной, по улице Театральной до улицы Амурской, по улице Амурской до улицы 50-летия Октября и обратно без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в местную администрацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", – сообщает суд.

В итоге за совершение административного правонарушения в центре Благовещенска 26 марта мужчине судом назначено наказание – 10 суток административного ареста.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 26 марта, благовещенцы поддержали митинги против коррупции, прокатившиеся по всей стране. Горожане прошагали по центральным улицам. Завершилось их шествие на площади имени Ленина. Мероприятие они назвали прогулкой. В ней приняли участие десятки человек. Горожан сопровождали полицейские. «Никаких провокаций со стороны органов правопорядка не было. Все прошло замечательно, ну и слава богу», – сказал один из участников по завершении.

В другое время 26 марта на той площади имени Ленина собралась ещё одна группа активистов. Одного из активистов полицейские проводили в машину без опознавательных знаков, чем вызвали недовольство других горожан.

Просмотров всего: 1548

#закон #митинги

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Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Да этот дурочек был заряжен деньгами от ФБК, двацаточку как минимум получил, поэтому так и рвался в каку-либо машину загреметь.. Школота только по чем рисковала

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    2 часа назад

    Старший в классе

    Да этот дурочек был заряжен деньгами от ФБК, двацаточку как минимум получил, поэтому так и рвался в каку-либо машину загреметь.. Школота только по чем рисковала



    Школота это ты же

    Че то путаешь

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    2 часа назад

    Страшно было, да?

    Подгузниуки поменяли и вперед на форум

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Дедушка-Западло

    Страшно было, да?

    Подгузниуки поменяли и вперед на форум



    Ты зарегался 25 марта, специально подготовился к работе в сети?

    Тупых малолеток вывели, которые сами того не подозревали в чем участвуют..

    Правильно что дружбан твой "дебил в маске" залетел, может чего умного в голову вдолбят

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Старший в классе

    Да этот дурочек был заряжен деньгами от ФБК, двацаточку как минимум получил, поэтому так и рвался в каку-либо машину загреметь.. Школота только по чем рисковала



    Коонечно! ФСБ! Зарядила. Ыыыыы!

    Вот еще один умник из школоты овального

    Сплошные дауны

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Гыга

    Старший в классе

    Да этот дурочек был заряжен деньгами от ФБК, двацаточку как минимум получил, поэтому так и рвался в каку-либо машину загреметь.. Школота только по чем рисковала



    Коонечно! ФСБ! Зарядила. Ыыыыы!

    Вот еще один умник из школоты овального

    Сплошные дауны



    Хороший способ заработать

    Так им получается работу дали, вполне с достойной зп

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад



    Основной посыл митингующих прямо в ролике

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    2 часа назад

    Старший в классе

    Дедушка-Западло

    Страшно было, да?

    Подгузниуки поменяли и вперед на форум



    Ты зарегался 25 марта, специально подготовился к работе в сети?

    Тупых малолеток вывели, которые сами того не подозревали в чем участвуют..

    Правильно что дружбан твой "дебил в маске" залетел, может чего умного в голову вдолбят



    Так закалялась сталь

    А вы что думали

    Власть пидорков-менегеров тут вечно будет что ли

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    2 часа назад

    горгонопсом вот не согласен конеш по многим вопросам

    но в етом он прав

    настанут другие времена придут другие люди

    сильные

    ну там генетика, естественный отбор и все такое

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    СаняCh

    Основной посыл митингующих прямо в ролике



    это же тот самый, который сел

    Парень в камуфляже

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    2 часа назад

    Старший в классе

    СаняCh

    Основной посыл митингующих прямо в ролике



    это же тот самый, который сел

    Парень в камуфляже



    Сами с собой

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    2 часа назад

    Одни, совсем одни

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Дедушка-Западло

    Старший в классе

    СаняCh

    Основной посыл митингующих прямо в ролике



    это же тот самый, который сел

    Парень в камуфляже



    Сами с собой



    Ты видео смотрел? Там же главный твой?

    Так что-то он отошёл от основной идеи, не?

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Гыга

    Старший в классе

    Да этот дурочек был заряжен деньгами от ФБК, двацаточку как минимум получил, поэтому так и рвался в каку-либо машину загреметь.. Школота только по чем рисковала



    Коонечно! ФСБ! Зарядила. Ыыыыы!

    Вот еще один умник из школоты овального

    Сплошные дауны



    Нет, гыга. Это- твои могильщики. ОНи тебя закопают.

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    2 часа назад

    СаняCh

    Основной посыл митингующих прямо в ролике



    О чем я и говорю. Единственная цель оппозиции говорить то, что она говорит это стремление обогатиться и занять их места

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    свобода митингов и собраний

  • romaks

    romaks
    1 час назад

    т.е. когда организатор этот подавал заявление на проведение митинга, никто его не проверил и не выяснил что он в федеральном розыске, и только во время шествия узнали что он скрывается от закона?

    вам не кажется это бредом?

  • Дедушка-Западло

    Дедушка-Западло
    1 час назад

    Евгений Шувалов

    СаняCh

    Основной посыл митингующих прямо в ролике



    О чем я и говорю. Единственная цель оппозиции говорить то, что она говорит это стремление обогатиться и занять их места



    у едросни других мыслей и нет

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    Одна из новостей дня:"Руководство Государственного департамента США заявило об осуждении задержаний участников незаконных протестных акций в России 26 марта." Вот вам и ответ на чьи деньги проводились эти митинги, им нужен хаос и бардак в России, плевать они хотели на наши проблемы. А такие как Навальный, Немцов, Касьянов заработают бабало и свалят за кардон, а вы тут расхлёбывайте.Есть хорошая азиатская пословица, когда желают зла человеку говорят: "Чтобы жить тебе в эпоху перемен."

  • romaks

    romaks
    1 час назад

    да что вы опять госдеп откопали-то)

    Дума вон недавно аплодировала избранию очередного американского президента и что теперь, они тоже проплачены госдепом?))

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    достали кремлёвские боты, и тролли , со своими выводами))

    Как всё таки им абсолютно насрать, какая страна останется потомкам. Готовы продать всё! До последней нитки, ради брошенного куска им в рыло.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Кто все это?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Достал-Достаевский

    Одна из новостей дня:"Руководство Государственного департамента США заявило об осуждении задержаний участников незаконных протестных акций в России 26 марта." Вот вам и ответ на чьи деньги проводились эти митинги, им нужен хаос и бардак в России, плевать они хотели на наши проблемы. А такие как Навальный, Немцов, Касьянов заработают бабало и свалят за кардон, а вы тут расхлёбывайте.Есть хорошая азиатская пословица, когда желают зла человеку говорят: "Чтобы жить тебе в эпоху перемен."



    Ээээ слыш, ты Трампа не трогай! Он свой чувак ... так Путин сказал. Ищи виновных в Хохляндии, Турции, Египте и т.д.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    romaks

    т.е. когда организатор этот подавал заявление на проведение митинга, никто его не проверил и не выяснил что он в федеральном розыске, и только во время шествия узнали что он скрывается от закона?

    вам не кажется это бредом?



    федеральный розыск за управление в нетрезвом виде? правда?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    точно, то что мудведев ворует в это Брюсель виноват

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Рив Норин

    Достал-Достаевский

    Одна из новостей дня:"Руководство Государственного департамента США заявило об осуждении задержаний участников незаконных протестных акций в России 26 марта." Вот вам и ответ на чьи деньги проводились эти митинги, им нужен хаос и бардак в России, плевать они хотели на наши проблемы. А такие как Навальный, Немцов, Касьянов заработают бабало и свалят за кардон, а вы тут расхлёбывайте.Есть хорошая азиатская пословица, когда желают зла человеку говорят: "Чтобы жить тебе в эпоху перемен."



    Ээээ слыш, ты Трампа не трогай! Он свой чувак ... так Путин сказал. Ищи виновных в Хохляндии, Турции, Египте и т.д.



    если навальный не проект кремля,тогда он под колпаком спецслужб российских.

    а мимо тех баблосы ,,с бугра,, не проскочат)

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    http://www.vesti.ru/doc.html?id=2870454

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Алекс К

    romaks

    т.е. когда организатор этот подавал заявление на проведение митинга, никто его не проверил и не выяснил что он в федеральном розыске, и только во время шествия узнали что он скрывается от закона?

    вам не кажется это бредом?



    федеральный розыск за управление в нетрезвом виде? правда?



    Вообще дурдом. Еще бы про международный розыск рассказали.



  • Уголёк

    Уголёк
    37 минут назад

    romaks, так в этом и прикол, что те товарищи, которые подавали заявку, они даже не явились на шествие это беспонтовое, отсиживались дома, а этого, дурачка с пулей в голове отправили толпу раззадоривать, только вот толпа не догоняла, что ее используют как мясо

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    31 минута назад

    Уголёк

    romaks, так в этом и прикол, что те товарищи, которые подавали заявку, они даже не явились на шествие это беспонтовое, отсиживались дома, а этого, дурачка с пулей в голове отправили толпу раззадоривать, только вот толпа не догоняла, что ее используют как мясо



    А этому быдляку видимо нравится когда их пользуют бесплатно

    Фишка в том что за участие в митинге Овальный получит по морде и бабло, а эти придурки только по морде!

  • Хмык

    Хмык
    29 минут назад

    Уголёк

    romaks, так в этом и прикол, что те товарищи, которые подавали заявку, они даже не явились на шествие это беспонтовое, отсиживались дома, а этого, дурачка с пулей в голове отправили толпу раззадоривать, только вот толпа не догоняла, что ее используют как мясо



    А вот ответь мне, дорогой человек, как едросы народ используют? Это когда на свои митинги, тожества и прочую хрень бюджетников сгоняют.



  • Хмык

    Хмык
    28 минут назад

    Леонид Ильич

    Уголёк

    romaks, так в этом и прикол, что те товарищи, которые подавали заявку, они даже не явились на шествие это беспонтовое, отсиживались дома, а этого, дурачка с пулей в голове отправили толпу раззадоривать, только вот толпа не догоняла, что ее используют как мясо



    А этому быдляку видимо нравится когда их пользуют бесплатно



    Завидно? Ну да.. на выборах за партию власти народ бесплатно не шел голосовать.



  • romaks

    romaks
    27 минут назад

    я там был и скажу что никто никого не раззадоривал - светило солнце, все шли по тротуарам и улыбались! Шло много людей и действительно, этот молодой человек выделялся как минимум тем, что периодически одевал медицинскую маску (неправильно это) и постоянно снимал происходящее на телефон - я еще подумал какая хорошая у него батарея. Начал бы он провоцировать и кричать речевки - думаю не я один бы сразу указал ему на неуместность такого поведения, но все было чисто-мирно!

  • Уголёк

    Уголёк
    24 минуты назад

    romaks, я вот слышала, причем от разных людей, что этот товарищ был изрядно пьян, от того и поведение такое вызывающее

  • romaks

    romaks
    23 минуты назад

    Леонид Ильич, ну некрасиво называть быдляком незнакомых людей, да? Подобное поведение как раз и характеризуется этим словом.

  • Уголёк

    Уголёк
    23 минуты назад

    Хмык, ты вот свои вопросы лучше себп адресуй, ведь это не я столько лет в чиновниках ходила

  • romaks

    romaks
    21 минута назад

    Уголёк. Каждый знает, что нельзя идти на митинг в медицинской маске и в нетрезвом виде. Возможно, полиция поэтому его и "взяла". Профессионалы.

  • Хмык

    Хмык
    15 минут назад

    Уголёк

    Хмык, ты вот свои вопросы лучше себп адресуй, ведь это не я столько лет в чиновниках ходила



    Я то тут при чем? Я не едрос. На митинги народ не сгонял.



  • Уголёк

    Уголёк
    14 минут назад

    Ну ходить то ходил)

  • Уголёк

    Уголёк
    13 минут назад

    romaks, хорошо, что ты это понимаешь) еще бы остолопы форумские догнали бы, мож тогда бы мир во всем мире начался бы

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    Уголёк

    Ну ходить то ходил)



    На едросовские? Ни разу!



    Последний раз я ходил на демонстрацию в 1981 году. На следующий год помер Брежнев.



  • СаняCh

    СаняCh
    4 минуты назад

    Леонид Ильич
    Уголёк

    romaks, так в этом и прикол, что те товарищи, которые подавали заявку, они даже не явились на шествие это беспонтовое, отсиживались дома, а этого, дурачка с пулей в голове отправили толпу раззадоривать, только вот толпа не догоняла, что ее используют как мясо



    А этому быдляку видимо нравится когда их пользуют бесплатно

    Фишка в том что за участие в митинге Овальный получит по морде и бабло, а эти придурки только по морде!


    Он еще всем задержаны пообещал 10тыс евро в ЕСПЧ отсудить) вот наш земляк наверное обрадовался. Как и 900 москвичей, 150 жителей С-Петербуга, и еще сотни по России. Ждите ребята, первые обещания Навального. Уверен это только начало

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