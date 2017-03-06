Приамурье получит более 146 миллионов на формирование комфортной городской среды

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Амурские власти встретились с консультантами Всемирного банка по вопросам инициативного бюджетирования. Приамурье в числе 38 субъектов в 2017 году присоединилось к федеральному проекту «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2017-2018 годах».

«Цель проекта – вовлечение населения в процессы принятия решений по распределению средств на местном уровне. Были в 4-х северных территориях, где обсуждали, в том числе, и эти вопросы. Там, где это работает, там видны результаты. Президент России в своем послании к Федеральному собранию призвал активнее поддерживать инициативы граждан в таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни», – сказал глава региона.

Александр Козлов рассказал, что Амурская область в 2017 году получит из федерального бюджета более 146 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 7,7 миллиона – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения и 482 тысяч рублей – на грантовую поддержку реализации общественно значимого проекта в сельском поселении.

Жители Магдагачинского района попросили 300 тысяч рублей из этих денег направить на обустройство Дома культуры, который недавно приняли от железнодорожников, в частности, закупить звуковое оборудование. Власти сейчас решают вопрос не только по оборудованию, но и по проведению капитального ремонта здания.

В 2015 году в правительстве было большое совещание по обустройству парков. Уже есть несколько парков, в Белогорске планируется установка фонтана по проекту, выбранному жителями. Будет выполняться благоустройство набережной в Благовещенске – достройка её участков от улицы Пионерской до Святителя Иннокентия.

«На инвестиционном форуме в Сочи в сессии, которая проходила с участием зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, я говорил о практике благоустройства городов и дворов в Благовещенске. К этому обязательно должны привлекаться жители. Потому что только если человек вложил свой труд в дело – он будет беречь результат. А не относиться потребительски, как это часто бывает, когда ремонт делается чисто за бюджетные деньги. И давайте смотреть, чтобы дворы сразу были с проектом. Будучи мэром Благовещенска, я столкнулся с такой проблемой: нет водоотведения – затопили соседний двор. Одним хорошо, другим плохо. Вечный спор между бабушками и водителями: газон или стоянка? Когда в Благовещенске мы сделали 111 дворов, мы даже ставили септики, там, где невозможно было отвести воду, потому что иначе соседние дворы бы утонули. Договаривались с управляющими предприятиями, что они будут откачивать септики. Люди соглашались. В Благовещенске есть уже 43 проекта, и понимаем, что такие города, как Белогорск, Свободный и Тында ещё ни разу не участвовали, и там будут проблемы. Сроки по программе, к сожалению, ограничены. Ещё один важный вопрос, который я поднимал в Сочи, и о котором я хочу, чтобы вы знали – это ввод в эксплуатацию участков», – сказал Александр Козлов.

В качестве примера он привёл набережную областной столицы: «У нас есть набережная. Участок «незавершёнки». В деньгах – это 40 миллионов рублей, нам дали 20 миллионов. Сейчас потратим деньги, сделаем тропинки, не поставим, допустим, детскую площадку или ещё что-то, в эксплуатацию не введём. То есть не будет всё соответствовать проектным документам. Соответственно, я задаю вопрос, как я отчитываться буду? Я должен объект ввести. Но суммы не пропорциональны участкам, которые нужно сделать. Это момент нигде не учтён».

Глава региона отметил, что в ходе работы в формате «Открытое Правительство» видно, как изменяется отношение людей к своей роли в процессе развития населенного пункта и муниципального образования.

«Рассказать из своего опыта, какие риски, подводные камни мы видим, в чем-то подсказать и одновременно послушать вас, чтобы лучше понять контекст, и со своей стороны дать рекомендации. Программа исходит из очень простой идеи: с людьми нужно разговаривать, потому что те, кто живёт на земле, именно они лучше всего знают, какие у них проблемы, и эти проблемы касаются их. Тогда население, бизнес готовы участвовать в их решении. Нужно разговаривать с людьми, спрашивать их мнение и выстраивать приоритеты. Программа поддержки местных инициатив – это технология, где прописаны процедуры, вплоть до нормативно-правовых актов, завершённых проектов, определённые решения», – отметил в начале выступления руководитель проекта «Развитие инициативного бюджетирования» во Всемирном банке Иван Шульга.

На семинаре-совещании обсудили основные принципы и механизмы инициативного бюджетирования на примере программы поддержки местных инициатив, задачи органов государственной и муниципальной власти по сопровождению проектов инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба правительства региона.

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#областная власть #экономика

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