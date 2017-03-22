На детской смене «Хроники Нарнии» сняли несколько популярных программ «Альфа-канала» (фото)

Они сами ведут репортажи и снимают программы, а ещё противостоят силе Белой колдуньи. На неделю «Мухинка» превратилась в волшебную страну Нарнию. Так работает телевизионно-языковая смена лагеря «Академия "Альфы"». Накануне в гостях у сказки побывали родители ребят.

В волшебной стране ребята снимают свою «Инструкцию для применения».

«Здравствуйте, меня зовут Полина, дежурная по рубрике, и сегодня я расскажу вам, как подружиться с оператором Андреем или бобром», – показывает участница смены.

«Даже те дети, которые изначально интереса не испытывали к операторскому мастерству, постепенно начинают интересоваться. И я могу с уверенностью сказать, что у меня есть свой фанатский кружок. И мне, наверное, можно спокойно выходить на пенсию», – делится преподаватель смены Андрей Молев.

«Мы пытаемся каждый день задействовать каждого ребенка в роли корреспондента, оператора, ведущего, соведущего. Они берут интервью, дают интервью, рассказывают зрителям, что происходит в нашем нарнийском лагере», – рассказывает преподаватель смены Ирина Стругачёва.

Они уверенно ведут новости, сами снимают «Инструкции» – каждый день ребята готовят небольшой фильм о том, что происходит в Нарнии.

Также ребята снимали программу «Мастер вкуса». Они мастерили тосты со сгущёнкой, вареньем, взбитыми сливками и фруктами.

Каждый день в 10 часов дети идут на занятия по английскому языку.

Урок идёт в игровой форме – так, чтобы каждый ребенок, независимо от уровня знаний, мог поучаствовать в процессе. Это план на утро, а с обеда все нарнийцы становятся журналистами.

«Сегодня к нам приехала ведущая новостей Нино. Давайте заглянем к ней на урок», – ведёт репортаж одна из участниц телевизионно-языковой смены.

Ребят ждали скороговорки и различные упражнения для дикции, к примеру – произношение текста с карандашом во рту.

Нет – скучной теории. Основы журналистики, работа в студии, ораторское мастерство – это не полный перечень нарнийских предметов. Но делу время – вечером в лагере совсем другая история. Каждый раз приходится противостоять козням Белой колдуньи. На этот раз на подмогу пришли родители.

На один вечер они тоже смогли погрузиться в сказку и сразу занялись делом.

«Мы готовим оружие для боя, это будет меч-кладенец – серебряный меч, обладающий волшебной силой», – поделилась мама одной из участниц.

«Думали, что будет простое собрание, где будут обсуждаться какие-то проблемы, но всё оказалось гораздо интереснее», – отметил один из пап.

«Это – штык-топор марки 48, раскраска охотника», – улыбаясь, показывает сооружённое на месте орудие одна из мам.

«Мы с ней договорились так, что она будет звонить когда у нее будет время. В основном это происходит перед сном и так – мама, вау!» – поделилась другая.

Двери в Нарнию закроются, когда закончатся школьные каникулы. Но у ребят ещё есть время подготовиться к финальной битве.

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