В Белогорске начали подготовку к летнему отдыху детей

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В Белогорске работающие родители могут отправить своих детей в оздоровительные лагеря со скидкой 20 %. Таким образом, путевка в пришкольные лагеря обойдется им в 3 700 рублей, в «Белогорку» и «Мелиоратор» – 16 000 рублей. Субсидия в другие лагеря Амурской области составит 5 000 рублей.

Эти вопросы обсудили на первом заседании оздоровительной комиссии Белогорска под председательством замглавы по социальной политике Галины Бурмистровой. В нем приняли участие руководители детских загородных и пришкольных лагерей, надзорных органов и специалисты комитета по образованию и делам молодежи.

О подготовительной работе лагерей выступила председатель комитета по образованию Ирина Губина. Она рассказала, что частичная оплата работающими родителями стоимости путевки составит 20 %. Соответственно, родительская плата в пришкольные лагеря составит 3 700 рублей, в «Белогорку» и «Мелиоратор» – 16 000 рублей, субсидия в другие лагеря Амурской области – 5 000 рублей.

Утверждены графики аттестации работников пришкольных лагерей в ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии», а также приемки пришкольных и загородных лагерей. Комиссия проверит на соответствие пришкольные лагеря 17 и 18 мая, «Белогорку» – 26 мая, «Мелиоратор» – 2 июня. В 2017 году в приемке лагерей будут участвовать все надзорные органы.

Откроются пришкольные лагеря в первых числах июня. Загородные лагеря будут работать две смены. Первая в «Мелиораторе» стартует 17 июня, в «Белогорке» – 18 июня.

Пакеты документов для приобретения путевок в лагеря будут приниматься как в образовательных учреждениях Белогорска, так и в МФЦ. В 2017 году изменился минимальный возраст, с которого детей принимают в детские лагеря. Теперь он составляет 6 лет, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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