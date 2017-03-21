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27марта
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Сегодня, 17:49 0

Ровно год амурский отдел Росгвардии обеспечивает безопасность жителей региона

Ровно год амурский отдел Росгвардии обеспечивает безопасность жителей региона
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области встретился с руководителем амурского отдела Росгвардии. По словам Юрия Шишленина, кадровый состав отдела сформирован полностью, оттока кадров нет.

«Поздравляю с праздником, сегодня ровно год, как президент принял решение об объединении служб и создании Национальной гвардии. Вверенный вам коллектив благополучно справляется с поставленными задачами и обеспечивает безопасность амурчан. Со своей стороны, мы всегда готовы оказать поддержку, которая необходима вашей структуре и коллективу», – сказал Александр Козлов.

Юрий Шишленин сообщил, что за последний год значительно возросло количество обращений граждан на получение лицензионно-разрешительных услуг и существенно сократилось время предоставления услуг.

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#областная власть

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