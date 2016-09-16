Судостроительный завод понесет многомиллионные убытки после передачи Архиерейского дома

Работа по передаче территории, на которой расположена так называемая Архиерейская дача, в собственность Благовещенской епархии, перешла от стадии обсуждений к межеванию. 27 марта на судостроительном заводе Благовещенска работала комиссия, которая определяла предварительные границы земли, которую отдадут верующим. В ближайшее время геодезисты составят межевой план.

Как рассказал корреспонденту Амур.инфо отец Георгий (Исаков), межевой план еще предстоит согласовать. Он должен устроить обе стороны – и епархию, и завод.

«Мы стараемся сделать все так, чтобы принести минимум неудобств обеим сторонам. То есть обсуждаем, как сейчас можно сохранить все дорожки и пути, чтобы сотрудники завода могли ими пользоваться. Плюс в самом историческом здании расположен целлюлозный завод. Помещение арендует у завода предприниматель. Ему предложат другое помещение. То есть здесь также никто не пострадает», – рассказал отец Георгий (Исаков).

Тем временем руководство завода настроено менее оптимистично. Дело в том, что все складские помещения сотрудникам завода сейчас предстоит переносить, только куда, пока неясно.

«Нам обещали городские власти помочь, поэтому мы не сильно переживали по поводу отдачи земли, мы были уверены, что взамен нам дадут другую землю. Мы ведь не можем просто раздаривать свою собственность. Но на деле все оказалось сложнее. Не так просто передать нам в собственность другой участок, есть много нюансов в законодательстве. В обход закона, конечно, никто не собирается идти, а если соблюдать все формальности, то все сразу усложняется. Мы, конечно, верим, что власти нас не бросят, но переезжать нам нужно уже сейчас, а переезжать некуда. То, что делает епархия, это благое дело, конечно, но они, как я понял, планируют уже к осени полностью занять это здание – осенью будет у них памятная дата. Но успеем ли мы все сделать к этому сроку?» – рассказал директор благовещенского судостроительного завода Вячеслав Попов.

Но отсутствие земли – не единственная трудность. Для переезда также нужны немалые деньги. Руководство завода исчисляет свои затраты в нескольких миллионах рублей. Таких финансов у предприятия нет.

Между тем в епархии уже строят планы по поводу использования Архиерейской дачи. «Могу сказать точно, что мы восстановим храм, по остальным помещениям еще думаем. Есть идея сделать памятное место, связанное со Святителем Иннокентием, что-то вроде музея», – поделился отец Георгий (Исаков).

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#религия #строительство

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