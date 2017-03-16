Амурчане рассуждали, нужны ли митинги в России

В воскресенье, 26 марта, во многих крупных городах России прошли акции, часть из них обернулась задержанием людей. Корреспондент «Альфа-канала» спросил у некоторых амурчан на улицах Благовещенска – нужны ли антикоррупционные митинги.

«Вы знаете, не слышал, но активно буду участвовать в этом митинге. Зная, что когда-то где-то он произойдет, я из Зеи специально сюда подъехал», – ответил мужчина.

«Думаю, что такие митинги нужно проводить, чтобы свою позицию люди показывали, говорили. Этого не нужно стесняться», – говорит прохожая.

«Всё-равно что-то как-то должно повлиять. Какая-то капля должна быть», – считает ещё один.

«Что это изменит? Ничего не изменит. – Вот как вы думаете, что нужно делать, чтобы что-то изменилось? – спросил корреспондент. – Не знаю. Придёт кто-нибудь другой. Будет также воровать. А этот хоть наворовался уже себе», – сказал другой.

«Государство просто не слушает народ. Поэтому мне кажется, нет. – Как людям свою гражданскую позицию выразить уверенно, твёрдо, чтобы власть поняла? – спрашивает корреспондент. – Даже не знаю, писать постоянно петиции на них», – выразила своё мнение амурчанка.

26 марта митинги против коррупции прокатились по всей России. На Дальнем Востоке собираться запретили везде, но людей это не остановило. Около полутора тысяч человек митинговали во Владивостоке. Триста человек вышли в Хабаровске, есть задержанные. В воскресенье хотели провести подобную акцию и в Благовещенске. Но городские власти отказали, пояснив, что запрошенные организаторами места будут заняты с 7 утра до 22 часов. Это решили проверить журналисты «Альфа-канала».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», митинг хотели проводить в центре города: на площади имени Ленина, напротив центрального входа в ЦУМ, на площадке у фонтана между улицами 50-летия Октября, 24/1 и 50-летия Октября, 28, или напротив главного входа Амурской ярмарки. Митинг был заявлен в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России.

На начало девятого утра 26 марта на площади имени Ленина было безлюдно, как в обычный выходной день, несмотря на то, что городские власти сообщили о том, что там будет проходить какое-то мероприятие.

Журналисты вели съёмку около часа, но никто на площадь так и не пришел. Лишь возле памятника Ленину стояла девушка. На вопрос – вы пришли на мероприятие? – ответила отрицательно.

Прохожие тоже были не в курсе, какое мероприятие мэрия одобрила на это время.

Позже выяснилось, что мероприятия на площади всё-таки прошли. После обеда состоялись акции в честь «Дня добрых дел». Пришли на площадь и митингующие, по предварительным данным, несколько десятков человек. Вокруг них столпились полицейские.

Известно, что одного человека задержали. Из атрибутов у активистов были с собой воздушные шарики с надписями – «Где твои налоги?» и «Смотри Он вам не Димон на Youtube». К вечеру журналисты «Альфа-канала» отправились к Амурской ярмарке и универмагу. Там, как было сказано в сообщении администрации, тоже что-то должно происходить. Но в 18:45 на этих площадках не было никаких мероприятий.

По словам сотрудников Амурской ярмарки, и днем в этом районе ничего не происходило.

Амур.инфо сообщало, что благовещенцы все же поддержали митинги против коррупции, прокатившиеся по всей стране. Горожане, преимущественно молодежь, прошагали по центральным улицам города. Завершилось их шествие на площади имени Ленина.

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