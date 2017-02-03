В России ужесточили ПДД для водителей-новичков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения. Как сообщается на сайте правительства страны, документ ужесточает ПДД для водителей, недавно севших за руль.
По закону водителями-новичками считаются те, кто имеет официальный стаж вождения менее двух лет. Таких автолюбителей ограничили в возможностях буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических ТС, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.
Кроме того, начинающим автолюбителям запретили управлять транспортными средствами без опознавательного знака «Начинающий водитель». В противном случае граждан будут привлекать к административной ответственности.
«Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей», – уточняется на сайте правительства РФ.
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