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Сегодня, 17:26 2

В России ужесточили ПДД для водителей-новичков

В России ужесточили ПДД для водителей-новичков
Фото: procrossover.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения. Как сообщается на сайте правительства страны, документ ужесточает ПДД для водителей, недавно севших за руль.

По закону водителями-новичками считаются те, кто имеет официальный стаж вождения менее двух лет. Таких автолюбителей ограничили в возможностях буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических ТС, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Кроме того, начинающим автолюбителям запретили управлять транспортными средствами без опознавательного знака «Начинающий водитель». В противном случае граждан будут привлекать к административной ответственности.

«Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей», – уточняется на сайте правительства РФ.

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#транспорт

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Комментарии
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  • РАМ

    РАМ
    34 минуты назад

    Димон после покатушек на лыжах 26 марта опять выдал оригинальный документ.

  • гумигуми

    гумигуми
    10 минут назад

    и с какого числа вступает в силу?

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