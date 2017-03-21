Жительница Белогорска с дочерью-инвалидом нуждается в квартире на первом этаже

Фото: moscowsad.ru

Жительница Белогорска, которая одна воспитывает дочь с диагнозом ДЦП, нуждается в жилье на первом этаже. Сейчас они живут на третьем, что создает большие трудности. При этом женщина не может ни обменять квартиру, ни взять кредит для покупки, так как не работает. В городской администрации Белогорска ей пообещали помочь.

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял женщину, ознакомился с ее ситуацией. Женщина одна воспитывает 14-летнюю дочь-инвалида с тяжелым поражением нервной системы – ДЦП, которое сопровождается эпилептическими припадками. Ребенок всё время на руках у матери. В собственности семьи квартира без балкона, расположенная на третьем этаже в малосемейном общежитии. Женщина хочет переехать на первый этаж, чтобы обеспечить ребенку полноценную реабилитацию. Пыталась продать квартиру для того, чтобы купить другую, но это ей не удалось. На учет нуждающихся в жилом помещении мать-одиночку не поставят, поскольку она получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом и не может быть признана малоимущей. Трудоустроиться, чтобы взять кредит, женщина также не может.

«Мы планируем, что ваш вопрос будет рассмотрен с вашим участием на заседании горсовета 27 апреля. Администрация готова выйти с предложением в городской Совет народных депутатов об оказании вам помощи», – сообщил матери Станислав Мелюков и поручил подобрать квартиры с балконом в центре города, расположенные на первом этаже. В сборе необходимого пакета документов для получения единовременной выплаты на улучшение жилищных условий заявителю также будет оказана помощь, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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