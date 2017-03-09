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В райчихинской школе подрались ученицы (видео)

В райчихинской школе подрались ученицы (видео)

В пятницу, 24 марта, в Райчихинске в здании местной школы № 15 подрались две ученицы. Происходящее сняли на видео другие школьники. Руководство учреждения пообещало разобраться в случившемся.

В схватке в школьном коридоре сошлись две восьмиклассницы. Как видно на кадрах, девочки таскают друг друга за волосы, бьют руками. Остальные ребята наблюдают конфликт, но не пытаются разнять дерущихся. Вскоре девочек разнимает сотрудница школы.

Заместитель директора МОАУ СОШ № 15 Райчихинска Наталья Морозова подтвердила ИА «Амур.инфо» факт драки. Она рассказала, что в причинах конфликта стороны еще разбираются.

Как стало известно информагентству, стороны больше не имеют претензий друг к другу. С девочками провели профилактические беседы. По одной из версий, потасовка вызвана соперничеством – ученицы не поделили одного мальчика.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года в Благовещенске избили ученицу школы № 28. Одноклассницы сломали ей нос и пинали, когда та упала на землю. Пострадавшей сделали в больнице операцию. Происшествием занялись правоохранители.

Просмотров всего: 1476

#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Кортик

    Кортик
    1 час назад

    Что в этой потасовке выдающегося чтобы писать об этом новость???

  • Даринка1

    Даринка1
    1 час назад

    Больше всего поражает, что мальчики стоят и смотрят, даже не пытаясь разнять их

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Кортик

    Что в этой потасовке выдающегося чтобы писать об этом новость???



    Наверное, митинг обсуждали.

  • ROP_35

    ROP_35
    1 час назад

    Ааааааа АМУР ИНФО - вы скатываетесь и падаете в моих глазах... Что за новость???? Что за бред.... Докатились,про школьные разборки начали писать... Бред. бред.... Пускай этот комент до главного редактора дойдет.

  • ф

    ф
    1 час назад

    ROP_35

    Ааааааа АМУР ИНФО - вы скатываетесь и падаете в моих глазах... Что за новость???? Что за бред.... Докатились,про школьные разборки начали писать... Бред. бред.... Пускай этот комент до главного редактора дойдет.



    и чо

    вы чо

  • Игорь28_Blag

    Игорь28_Blag
    1 час назад

    рань пацаны за девченок дрались а сейчас - вот это влияние дебильного дом2

  • werta

    werta
    1 час назад

    эххх, жаль, когда я в школе учился, АмурИнфо не было.... так бы обо всех школьных драках узнавали.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    48 минут назад

    "Новость" "достойная" уровня области. А то и России!

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