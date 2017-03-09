В райчихинской школе подрались ученицы (видео)

В пятницу, 24 марта, в Райчихинске в здании местной школы № 15 подрались две ученицы. Происходящее сняли на видео другие школьники. Руководство учреждения пообещало разобраться в случившемся.

В схватке в школьном коридоре сошлись две восьмиклассницы. Как видно на кадрах, девочки таскают друг друга за волосы, бьют руками. Остальные ребята наблюдают конфликт, но не пытаются разнять дерущихся. Вскоре девочек разнимает сотрудница школы.

Заместитель директора МОАУ СОШ № 15 Райчихинска Наталья Морозова подтвердила ИА «Амур.инфо» факт драки. Она рассказала, что в причинах конфликта стороны еще разбираются.

Как стало известно информагентству, стороны больше не имеют претензий друг к другу. С девочками провели профилактические беседы. По одной из версий, потасовка вызвана соперничеством – ученицы не поделили одного мальчика.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года в Благовещенске избили ученицу школы № 28. Одноклассницы сломали ей нос и пинали, когда та упала на землю. Пострадавшей сделали в больнице операцию. Происшествием занялись правоохранители.

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