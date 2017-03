Звезды джаза выступили в Благовещенске вместе с Amur Jazz Band

В субботу, 25 марта, в Благовещенске местный коллектив Amur Jazz Band принимал звезд российского джаза – лауреатов джазовых конкурсов и фестивалей Ирину Бабичеву и Илью Лушникова. Послушать их собрался почти полный зал областной филармонии.

Amur Jazz Band – благовещенский эстрадно-джазовый оркестр Городского дома культуры, этот коллектив любим публикой. Она приходит за драйвом, который дарят музыканты под управлением Анатолия Хопатько.

Илья Лушников – джазмен из Хабаровска. Он – джазовый пианист, вокалист, аранжировщик, композитор и импровизатор высшего уровня.

Ирина Бабичева – известная джазовая певица из Краснодара, много лет была солисткой известного оркестра Георгия Гараняна. В прошлом году Ирина была в Хабаровске, выступала в камерном составе вместе с Ильёй Лушниковым. Именно тогда руководитель Amur Jazz Band и предложил поработать вместе в Благовещенске. Мечта Анатолия Хопатько свершилась – звезды внесли Благовещенск в свой гастрольный график 2017 года.

«Я люблю работать с профессиональными людьми, особенно с такими смелыми, как Анатолий Иванович Хопатько. Он сделал из биг-бэнда симфо-джаз, включив в состав оркестра скрипичную группу. Он развивается, поэтому у него всё получается», – рассказала Ирина Бабичева.

Залогом успеха она называет постоянную работу над голосом.

«Голос нужно воспитывать, он растет вместе с человеком. Тем более что джаз – это очень сложное направление, даже наука. Он близок к классике и оперному искусству», – поделилась певица.

«Мы приготовили хорошую музыку, что сами любим, - рассказал руководитель Amur Jazz Band Анатолий Хопатько. – У нас было всего два вечера, мы порепетировали, плюс предконцертный саунд-чек. Определились с темпами и с другими нюансами. Это джаз, и джаз непростой. Ирина привезла – мы подтянулись, вот и всё!».

Концерт прошёл в двух отделениях, прозвучали Dear Old Stockholm, Fly Me to the Moon, Feelings, Smile, New York - New York, Nothing's Gonna Change My Love For You, Sway и другие джазовые и блюзовые хиты.

«Мы с мужем на джазе второй раз. Мурашки бегут от такой музыки, солисты, музыканты и певцы прекрасные. Чаще такие концерты хочется смотреть. Вот, увидели афишу, что 30 апреля будет концерт, приуроченный к Международному дню джаза. Обязательно пойдем», – рассказала зрительница Наталья Иванова.

Подробнее о концерте можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 157

#концерты #культура

распечатать